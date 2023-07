Luis Hamilton je bio brži od Maksa Ferstapena u kvalifikacijama za Veliku nagradu Mađarske.

Izvor: Profimedia

Nakon pet uzastopnih trka - senzacija u kvalifikacijama za Veliku nagradu Mađarske: Luis Hamilton je osvojio "pol" poziciju pred trku na Hungaroringu pošto je za tri hiljaditinke bio brži od Maksa Ferstapena. Na taj način, sezona Formule 1 će bar ovog vikenda (možda samo na trenutak) postati zanimljiva, pošto je 104. put u karijeri Hamilton uspeo da ostvari najbolje vreme u kvalifikacijama, nasuprot njegovog kolege Džordža Rasela koji je tek 18.

Ferstapen nije bio dominantan kao što je inače, možda je i sam svestan da je već osvojio titulu na pola sezone, dok sve bolje vozi Lando Noris koji će početi sa trećeg mesta, međutim u prvoj izjavi posle kvalifikacija je poručio da je nezadovoljan. Možda to najbolje govori o ambicijama mladog vozača Meklarena kome su konačno popravili bolid...

Četvrto vrijeme imao je mladi Oskar Pijastri, još jedan vozač Meklarena, dok je iznenađenje kvalifikacija Gvanju Džou iz Alfa Romea. I to baš kada se pričalo da bi mogli da ga zamijene... Šarl Lekler je bio tek šesti, što je ipak bolje od kolege Sainca iz Ferarija koji nije ni stigao do Q3 (11. mesto), dok su u najboljih deset još Valteri Botas (Alfa Romeo), Fernando Alonso (Aston Martin), Serhio Perez (Red Bul) i Niko Hilbekberg (Has).

Povratnik u Formulu 1 Danijel Rikardo je upisao 13. vreme, ponovo je razočarao Lens Strol (Aston Martin), dok je ipak pod najvećim upitnikom Džordž Rasel koji je bio katastrofalan u kvalifikacijama i tek su Magnusen i Sardžent bili sporiji od njega. Toliko je iznervirao Tota Volfa, da je "alfa i omega" Mercedesa lupala rukom o sto. Trka se vozi u nedelju od 15 časova.

