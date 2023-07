Naša muška odbojkaška reprezentacija izgubila je od Grčke u drugom kolu Evropskog prvenstva u Podgorici.

Izvor: MN Press

Prvi set donio je veliku borbu do samog finiša. U egal situaciji Crna Gora je imala poen prednosti u par navrata, a Grčka je serijom 4:0 uspjela da stekne nešto osjetnije vođstvo, 20:15, koje je uspjela da sačuva do kraja. Ipak, hrabri reakcija tima Darka Prebiračevića, koji je uspio da se vrati u igru, na 22:20, nažalost ne i da ugrozi vođstvo Grka, koji su poveli sa 25:20, piše CdM.

Sličan razvoj dešavanja i u drugom setu. Naši momci su jurili minus u prvih 30 poena, nekoliko puta uspjeli da stignu Grke, a prvi put su poveli 18:17. Ipak, snage je bilo samo za 21:25, Grčka je povela 2:0.

Treći set bio je najmanje neizvjestan, uprkos dobrom otvaranju našeg nacionalnog tima. Nakon 6:6, serija 4:0 reprezentacije Grčke, za prednost koju nije ispustila do kraja i konačnih 25:18, za prvu pobjedu na turniru.

“Sigurno je da smo igrali bolje nego preksinoć. Mislim da je Slovenija kvalitetniji protivnik nego što je to reprezentacija Grčke, ali mi smo podigli nivo igre u odnosu na to što smo igrali preksinoć. Ta partija je bila očekivana, prva utakmica, otvaranje. Negdje smo svi vidjeli da momci imaju određeni pritisak, tako da se to odrazilo na igru. Sinoć smo dobro igrali, imali smo neke momente koje smo mogli da iskoristimo i možda da neki od setova okrenemo u nekom drugom prvacu, međutim veliki broj grešaka u tim momentima je prelomio da Grci svaki set riješe u svoju korist. U trećem dijelu smo konačno otvorili set kako treba. Nijesmo bili od starta u zaostatku, ali u finišu, možda kad smo došli do neke igre, opet smo napravili greške, koje su atipične za ovaj nivo, koje su dovele do toga da izgubimo set”, kazao je selektor Prebiračević, prenosi CdM.

U našem timu odlična partija Luke Lojića, koji je osvojio 17 poena, dok je na drugoj strani Stavros Muhilas meč završio sa 12 poena.

Naredni rival, u petak, 21. jula, sa početkom od 20 sati u dvorani kompleksa „Verde“ je reprezentacija Austrije.