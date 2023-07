Andrej Rubljov je sve vreme bio iznenađen što Englezi navijaju za njega protiv Novaka, ako znaju da je iz Rusije.

Izvor: Wimbledon/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković eliminisao je ruskog predstavnika Andreja Rubljova u četvrtfinalu Vimbldona i to posle preokrata. Vodio je Rubljov 1:0, međutim Nole je potom "dodao gas" i savladao sedmog tenisera planete kome trava nije omiljena podloga, ali uz dobru igru nije toliko daleko bio ni od velikog iznenađenja. Prošle sezone nije ni učestvovao zbog sankcija Rusiji, a ovo mu je najbolji rezultat u karijeri na "zelenom" grend slemu.

Uz njega je bio i veliki broj navijača, pa je Rubljov izjavio da je to poseban osećaj "ako se zna iz koje zemlje dolazi", dodavši da nekada oseća da to i ne zaslužuje, misleći verovatno na primere drugih tenisera i teniserki iz Rusije i Belorusije... Upravo je ovaj odgovor naterao jednog od novinara da postavi vrlo kontroverzno pitanje: da li oseća krivicu što je iz Rusije?

"Ne, mislim... Ne znam šta da kažem. Toliko izjava sam već dao na ovu temu. Mislim da je moje mišljenje vrlo jasno, tako da... Nije to krivica, više je do toga da je situacija katastrofalna. Naravno, to ne želite nikome. Želite da se ove užasne stvari završe što je pre moguće i da svi ljudi na svetu imaju šansu da imaju dobar život", kazao je Andrej Rubljov koji je inače jedan od prvih tenisera koji su se zalagali za mir posle izbijanja rata u Ukrajini.

Inače, Andreju Rubljovu je ovo čak osmi put u karijeri da je eliminisan u četvrtfinalu grend slema, odnosno to mu se desilo na sva četiri najveća turnira i još čeka polufinale. S druge strane Janik Siner, Novakov naredni rival, imao je mnogo sreće sa žrebom i plasirao se u svoje prvo polufinale grend slema.