Novak Đoković pobedio je i Andreja Rubljova na Vimbldonu i tim trijumfom u četvrtfinalu zakazao svoj polufinalni meč za petak protiv Italijana Janika Sinera. Nakon plasmana u 46. grend slem polufinale i nakon izjednačenoog rekord Rodžera Federera, Noleta su, naravno, odmah pitali za to i pomenuli Švajcarca - očigledno neizbežnog u skoro svim razgovorima u Londonu.

"Pre svega, hvala vam što ste napravili sjajnu atmosferu danas za obojicu, nadam se da ste uživali u meču. Bilo je izuzetnih razmena, on je igrao izvanredno, davao je intenzitet igri na teren, mogli ste da vidite kako viče na forhendu, malo je zastrašujuće i tako i zvuči kad krene loptica. On je stalno u Top 10 i želim mu sve najbolje, moram da mu čestitam na sjajnom meču danas i uopšte, na odličnom turniru", rekao je Nole na Centralnom terenu.

"Što se tiče brojeva, hvala što ih pominjete, ali to su samo brojevi. Na kraju, tokom turnira ne volim da provodim vreme govoreći o statistici i tim dostignućima. Naravno, aktivan sam na turniru i samo razmišljam o tome da preusmerim pažnju na svaki novi meč. Sviđa mi se kako sam igrao danas i nadam se da ću za par dana imati još jednu pobedu", dodao je Nole.

Na pitanje za to da svaki put na sebi nosi "metu" i da svi hoće da ga pobede, Đoković je odgovorio nikad iskrenije. "Volim to, volim. Istina je", nasmejao se Đoković. "Mislim da svaki teniser voli da bude u situaciji da svako hoće da ga pobedi. To jeste privilegija kao što je Bili Džin rekla, privilegija toga što radimo, sporta, bez obzira na to koliko ste grend slem titula osvojili, pritisak je uvek tu i svaki put kad izađem osećam ga, pogotovo na Centralnom terenu, ali u isto vreme to budi najlepše emocije u meni i motiviše me da idem i više nego što sam ikada sanjao i inspiriše me da igram najbolji tenis. Znam da hoće da me pobede, ali ne dešava se - još uvek!", nasmejao se još jednom Nole. "Vrlo skromno, zar ne?!"

Pred Novakom je dan odmora, a onda kreće u borbu za plasman u još jedno finale Vimbldona, gde "juri" svoju osmu titulu, a ujedno i 24. grend slem trofej u karijeri.

