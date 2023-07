Novak Đoković će protiv Huberta Hurkača u četvrtom kolu Vimbldona izaći na teren najranije oko 18 časova.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je saznao kada će na teren na Vimbldonu u četvrtom kolu i termin djeluje odlično. On će igrati treći meč dana na Centralnom terenu i to raduje iz nekoliko razloga. Prvo zato što je prošlo sada već više od deset godina otkako Srbin nije izgubio meč na Centralnom terenu, a drugi razlog je vrijeme.

Kiša ne utiče na Centralni teren jer je on pod krovom, tako da će šta god da bude sa padavinama Novak na teren oko 18 časova, ali ako bude vrućine u Londonu, on će izbjeći da igra po najvećoj vrućini i moći će da bude na terenu kada bude malo hladnije.

Na Centralnom terenu će prvi igrati Andrej Rubljov i Aleksandar Bublik i to je meč koji bi mogao da potraje, što Novaku ne bi odgovaralo, pošto svi mečevi moraju da se završe do 23 časa po lokalnom vremenu, a Novak ne želi da igra duel dva dana. Već smo gledali mečeve od preko četiri sata na turniru, a ako Bublik i Rubljov budu odigrali pet setova, to bi mogli da pomjeri Novakov meč nekoliko sati kasnije. Zatim će na teren Iga Švjontek i Belinda Benčić, a s obzirom na to kako Poljakinja igra niko ne očekuje da taj meč potraje.

Hubert Hurkač je u istoriju Vimbldona ušao kao igrač koji je završio vimbldonsku karijeru Rodžera Federera jer je on poslednji savladao iskusnog Švajcarca na ovom turniru. Do sada su ova dva rivala igrala pet puta i Hurkač nijednom nije bio ni blizu da dobije Đokovića.

