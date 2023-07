Elena Ribakina pobedila je Šelbi Rodžers na Vimbldonu u meču u kom su obje teniserke imale jedan detalj na sebi koji su mnogi primijetili.

Izvor: Profimedia

Elena Ribakina uspjela je da preskoči prvu prepreku na Vimbldonu i da krene u odbranu titule. Njen meč na Centralnom terenu gledao je i Rodžer Federer, a duel između nje i Šelbi Rodžers (SAD) bio je važan i zbog još jednog detalja koji je dokaz prekida vimbldonske tradicije.

Naime, na trećem grend slemu sezone konačno je ukinuto pravilo da sve mora da bude u bijelom i da nijedna druga boja nije dozvoljena teniserima i teniserkama. Za dame je pravilo promijenjeno i mogu da nose donji veš koji je crne boje. Upravo to nosile su i Elena i Šelbi. Razlog za ovu odluku su ženski problemi, odnosno menstruacija, zbog koje su teniserke ranijih godina imale muke i bile su anksiozne na terenu.

Sada je to promijenjeno. Detalj su primijetili mnogi navijači, mada ima onih teniserki koje nisu za to. "Postoje dvije stvari. Prva je naravno ta što je bolje da ne postoji paranoja i anksioznost na terenu i to olakšava situaciju. Međutim, druga je ta što će svi znati da imate ženske probleme i da ste u tom periodu. Zbog svega toga ne znam koji dio je dobar", rekla je Ons Žaber pred start turnira.