Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić drugačije postavio prioritete i ispostavilo se da je to pravi potez.

Nikola Jokić je zasluženo osvojio priznanje za najboljeg igrača u ovogodišnjem plej-ofu NBA lige, nakon što je svoje Denver Nagetse odveo do prve titule u istoriji franšize. Veliki uspjeh sa jedne strane je potpuno nepojmljiv Amerikancima koji nisu navikli da se najbolji igrači u svom sportu ponašaju na način na koji to radi srpski košarkaš - on ne voli da bude u centru pažnje, ne želi da se ističe u medijima i ne koristi društvene mreže.