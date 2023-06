Goran Ivanišević nije znao šta da odgovori na jedno pitanje...

Goran Ivanišević je sa Novakom Đokovićem ispisao nove stranice istorije. Srbin je u Parizu osvojio 23. grend slem titulu, prestigao Rafaela Nadala i pokazao svima da je najbolji igrač svih vremena. Nedugo posle uspeha na Rolan Garosu govorio je na konferenciji za medije u Hrvatskoj.

Prvo se zahvalio sponzoru koji je organizovao sve to. "Unika osiguranje je izabralo mene i ja bih se zahvalio. Nisam to očekivao, to je velika čast i odgovornost. Kao sportista koji putuje puno, tu su problemu sa povredama i bolestima. Unika je najbliž mom razmišljanju. Trudiću se da predstavljam Uniku u najboljem svetlu. Veselim se svemu što dolazi u narednim godinama iz ove saradnje. Ja sam u životu bio poznat po dve stvari, po razbijanju reketa i servisu", nasmejao se Goran.

Posle toga ga je novinar MONDA zbunio jednim pitanjem. Da li bi se više obradovao Novakovom kalendarskom slemu ili tituli Hajduka iz Splita? "Nemoj, to mi je najteže pitanje, ne mogu da odgovorim na to." Inače, on je rođen u Splitu i veliki je navijač Hajduka.

Na mečevima srpskog igrača često se vide situacije u kojima se okreće ka Goranu i stručnom štabu i viče na njih. "Đoković ima popust. I ja sam bio teniser, nekad niti on čuje nas, niti mi čujemo njega. Važan je rezultat na kraju, nisu bitni usponi i padovi, niti pritisci. On pravi najjveće stvari u svetskom sportu. Dok pobeđuje, dobro je."