Novak Đoković je sada tu i nema mu ravnog, ali ima vremena i za Alkaraza!

Novak Đoković je savladao Karlosa Alkaraza 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 i tako je postao prvi finalista Rolan Garosa ove godine. Prvog na ATP listi Novak je potpuno fizički i psihički slomio i nakon što je u trećem setu morao Španac da traži medicinski tajmaut meč je bio pravolinisjki.

Do kraja meča Alkaraz je uzeo samo dva gema, a Novak je odmah posle pobede istakao da mu je jako žao što se meč završio povredom njegovog rivala.

"Šteta za Karlosa, poslednja stvar mou želiš su grčevi, fizički problemi, nadam se da će moći da se oporavi i da se uskoro vrati. Rekao sam mui na mreži, zna koliko je mlad i osvajaće ovaj turnir mnogo mnogo puta. On je neveorvatan teniser, takmičar, sjajan dečko. Teško je za njega kada ne zna šta da radi, da li da preda ili da nastavi meč, ali čestitam mu na borbenom duhu. Veliko poštovanje za to", rekao je Novak odmah posle meča.

Istakao je da je meč bio jako izjednačen pre nego što se desila ta povreda. Video je kuda ide meč posle toga, ali morao je da zadrži fokus na sebi i svojoj igri.

"Pred kraj drugog seta igrali smo rame uz rame, bilo je 1:1 u setovima, onda se to sa grčevima dogovdilo u drugom gemu trećeg seta, od tada je bio drugačiji meč. Trudio sam se da budem fokusiran, video sam da se muči, ali nisam hteo mnogo da smislim šta se dešava na drugoj strani mreže. Poštovanje za njega nadam se da će se vratiti jako brzo", dodao je najveći teniser ikada.

Nije mu bilo lako da posle svega zadrži intenzitet i fokus na meču.

"Nije lako zadržati takav intenzitet na terenu. U prvih set i po igrao sam jako dobro, igrao sam jako dobro. Krajem drugog seta bio je bolji, zaslužio je da ga osvoji. Morao sam da budem agrresivniji tada i on je to iskoristio. Morao sam da pariram njegovoj agresivnosti i bila je to iscrpljujuća bitka. Jako sam ponosan što sam opet stigao do finala i jako sam srećan.

Sve đšto si rekao si u pravu, ali nije još gotovo. Igram za nekoliko dana za tu 23. titulu koja je žoivi san. Još jedno foinale Rolan Garosa i hoću da pokažem svoju najbolju igru,. Nadam se da ću jednog dana ponovo osvojiti ovaj turnir.

Dodao je i da:

"Očigledno je bilo da moram da diktiram, da ulazim u terne, da budem agresivniji na terenu. Ako mu daš vreme on će da te uništi na ternu bukvalno. Znao sam toi, igrsao sam sjajno prvih set i po, a onda sam psihički pao. Svakako je bio izjednačen meč, a onda ste videli šta se dogodilo. Iskreno ja sam želeo ovakav nivo tokom čitave sezone na šljaci, znao sam da sada želim da bduem u najboljoj formi. Najveći meč je u nedelu i još ništa nije gotovo", završio je Đoković.