Novak Đoković je na konferenciji za medije pričao i o susretu sa velikim fudbalskim zvijezdama.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković prošao je u četvrtfinale Rolan Garosa, pobijedio je Huana Pabla Variljasa rutinski i obezbjedio mjesto u drugoj nedelji grend slema. Dan prije meča nije odradio trening, već je prvo sa porodicom bio na hipodromu, pa onda na utakmici Pari Sen Žermena, poslednjoj za Lionela Mesija u tom dresu. Tamo je upoznao Kilijana Mbapea, Mesija i Nejmara.

Ispričao je i zanimljivu priču o tom susretu. "Kako je bilo? Kratko, ali slatko. Znam kako je kada se spremaš za meč. Utakmica je utakmica, jesu završili sezonu i obezbjedili titulu prije utakmice sa Klermonom, ali postoji priprema, očekivanja, najbolji su igrači na svijetu. Pritisak je ogorman, nisam htio da im remetim prostor, vidjeli smo to izbliza kako se zagrijavaju i treniraju. Vidjeli su me na putu ka svlačionici, pozdravili su me. Prvi put da sam se pozdravio sa njima dvojicom. Zaista su veliki šampioni, posebno Leo koji je obilježio istoriju fudbala. Vidjeli smo Nejmara na poluvremenu, potpisao se na Tarin dres, ona ga voli, Stefan voli Mesija", počeo je Novak.

Potom je pričao o svojoj ćerki i susretu sa Brazilcem. "Tara sport ne pravi previše, Nejmara zna, jer njena drugarica iz Beograda je polu Brazilka, polu Srpkinja, iz mješovitog braka. Ima neka pjesma koja je popularna i napisana za Nejmara, to je postalo hit, ta djevojčica pleše i Taru je privukla i onda mi je ona to rekla, nisam znao. Rekla mi je da hoće da ga upozna i da je sigurno dobar fudbaler čim je u pjesmi. Do kraja poluvremena me ispitivala gdje je Nejmar, zašto nije ovdje, gdje je imala je milion pitanja. Kada smo mu prišli, potpuno se zamrzla, krila se iza mene, postidjela se, lijepo iskustvo za djecu, gledam kakoreaguju na poznate ličnosti i uzore, baš lijepo."

Naglasio je i da mu prisustvo dece u Parizu mnogo znači. "Mnogo mi daju pozitivne energije, mira i spokoja. To je jako bitno, najbitnije. Ja sam tip osobe koji se brzo uzbudi. Sva halabuka oko turnira, očekivanja, želja, ciljeva, sve se to skupi, onda čovjek osjeti tu tenziju koja je pokretač i motivacioni faktor, tanka je linija, može da prebaci vrlo brzo i da te ubaci u stanje anksioznosti i nervoze. Njihovo prisustvo mi daje mir, skreće mi misli sa tenisa, daje mi balans i ravnotežu. Zahvalan sam što su došli na par dana, idu zbog škole. Plan je da se vrate za vikend , ako dođem do finala."

Našali li su se srpski mediji sa Novakom da ga je "Stefan dobro pripremio za meč". "Zahvalan sam što su tu, Stefan je htio da bude sa mnom od ranog jutra, od zagrijavanja, teretana, onda na treningu, društvenu igru što igramo, jelo, sve je htio da bude tu. Prijalo mi je i jako mi prija kada su tu. Oni su moji anđeli i van terena i na terenu mi mnogo pomažu", zaključio je Đoković.