Novak Đoković svestan je velikog publiciteta koji je izazvao njegov potez na Rolan Garosu. /Od izveštača MONDA sa Rolan Garosa, Nemanje Stanojčića/

Izvor: MN Press/MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković ispisao je nakon pobede na Rolan Garosu na kameri "Kosovo je srce Srbije" i poruku protiv nasilja, kojim je pozvao na smirivanje tenzija na severu Kosova i Metohije. Nakon toga je dugo odlagana njegova konferencija za novinare, tokom koje je bilo nagađano da mu se već sprema kazna, ali je Noletov "pres" ipak prošao mirno. Đoković je mirno, ali i zabrinuto, govorio o situaciji na KiM, pre svega o sukobima u tri opštine u kojima je Priština nasilno zauzela zgradu lokalnih vlasti.

"Ne znam šta će biti. Čujem da je bilo dosta primedbi na društvenim mrežama od stranih novinara. Da li će me kazniti ili nešto slično, ali nemam nikakve zadrške, ponovio bih to isto. Protiv sam ratova, nasilja, konflikata bilo koje vrste i to sam uvek iskazivao u javnosti. Ova situacija je presedan u internacionalnom pravu i po povelji Ujedinjenih nacija", rekao je Đoković između ostalog.

Novak je rekao da je poruka koju je napisao "najmanje što je mogao da uradi" i naglasio je da je imao dodatnu odgovornost da je pošalje. "Vrlo je bitno da pokažemo slogu i podršku u ovakvim situacijama", izjavio je Đoković.

Nole će u utorak imati dan za odmor od duela protiv Aleksandra Kovačevića, a onda će se spremati za duel 2. kola protiv Martona Fučovića, koji je zakazan za sredu.