Svaka čast Karlosu Alkarazu što je povratio prvo mjesto na ATP listi, ali svi bi samo da "pobjegnu" od dijela žrijeba gdje je Novak Đoković.

Izvor: YouTube/Internazionali BNL d'Italia/Screenshot

Ruski teniser Danil Medvedev iznenadio je sve osvajanjem mastersa u Rimu pošto je dobro poznato da "mrzi šljaku". Nikada mu nisu išli turniri na zemljanoj podlozi, a uprkos "najtežem žrijebu koji je ikada imao", bar tako kaže Medvedev, uspio je da podigne pehar uoči Rolan Garosa što ga je poguralo na listu najvećih favorita. Uz to, poguralo ga je i na ATP listi, pa je došao do drugog mjesta i biće jedan od dvojice nosilaca na "kosturu" žrijeba za Rolan Garos.

Ujedno, Medvedev unaprijed zna da neće igrati sa prvim nosiocem na ATP listi sve do eventualnog finala: "To je dobra prednost... Možda!", rekao je italijanski novinar, na šta se Rus iste sekunde nasmijao: "To možda je zato što Novak više nije prvi nego treći ha-ha?".

"Čekajte da razmislim... U redu, znao sam u glavi da ako budem treći na ATP listi, definitivno ću igrati protiv Alkaraza ili Novaka u polufinalu, naravno ako dođem do te faze turnira, ali pretpostavljam da je bolje što sam drugoplasirani jer mi daje veće šanse. Karlos i ja ne možemo da igramo prije finala, dok je sada sa Novakom 50 odsto šansi da ćemo biti u istom dijelu žrijeba, što definitivno nije loše", naglasio je Danil Medvedev uz osmijeh i dodao:

"Opet, ja nikada nisam bio dalje od četvrtfinala na Rolan Garosu... Uvijek je dobro imati dobar žrijeb, ali je najvažnije igrati dobro, kao što je to bio slučaj u Rimu gdje sam imao najteži žrijeb ikada".

Podsjetimo, žrijeb za Rolan Garos je u četvrtak od 14 časova, a Đoković ne brani veliki broj bodova jer je lane ispao u četvrtfinalu.