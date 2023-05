Danil Medvedev je prvi put u karijeri pobedio na Mastersu u Rimu.

Izvor: Profimedia

Danil Medvedev prvi put u karijeri je pobedio na turniru u Rimu. Ruski teniser je uspeo da dođe do prvog mesta na ATP listi, osvojio je US open 2021. godine pobedom protiv Novaka Đokovića, ali je tek sada slavio na Mastersu u Italiji, sa 27 godina. Zvuči neverovatno, ali je zaista tako. Nikada do sada mu to nije pošlo za rukom.

Savladao je Emila Rusovorija (Finska) - 6:4, 6:2. Ponovo je bilo drame, pošto je Finac poveo sa 3:0 u prvom setu, ali je od tog momenta, pa do kraja meča Rus osvojio 12 od 15 gemova i uspeo ono što do sada nije. Protivnik u trećem kolu biće mu Bernabe Zapata Miraljes (Španija), biće to njihov prvi meč u karijeri.

Nije tajna da Medvedev ne voli da igra na šljaci, pričao je to više puta, jedostavno ta podloga ne odgovara njegovom stilu igre. Danil je poznat po snažnim udarcima i servisima, a zemljana podloga sve to dodatno usporava. Inače, već su počele razne šale na društvenim mrežama na njegov račun, pa je tako novinar Bastijen Fašan napisao da je "počela trka", uz sliku Rusa i podatak da je Rafa Nadal ostvario 69 pobeda u Rimu, a Medvedev jednu.