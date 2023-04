Aleksander Zverev i Danil Medvedev su bili dobri, ali posle meča u Monte Karlu se sve pokvarilo.

Izvor: YouTube/Australian Open TV/Screenshot

Danil Medvedev iznenadio je sve dobrom igrom na šljaci pošto je stigao do četvrtfinala mastersa u Monte Karlu pobedivši posle preokreta Aleksandera Zvereva (3:6, 7:5, 7:6), međutim u prvom planu nije bio tenis - nego ružno ponašanje Rusa. I ovoga puta Medvedev je pravio "cirkus" na terenu, gotovo kao da je u pitanju Nik Kirjos, pošto se obračunavao sa publikom i sudijom, ostavivši tom prilikom i Zvereva bez teksta.

To se posebno odnosi na situaciju kada je Medvedev "izvukao" šipku koja drži mrežu i bacio je... Svi su ostali u čudu, pa je Karlos Bernardes morao da siđe sa stolice i da namesti šipku, a šokantno je da Rus tada nije dobio ni opomenu. Čini se da mu takvo ponašanje prolazi i kod medija što posebno nervira Zvereva i bez dlake na jeziku ga je napao posle meča.

"Medvedev pokušava da uradi sve kada gubi. Izuzetno sam razočaran zbog toga kao sportista. Ima hiljadu situacija u kojima ima osećaj da sam počeo da igram bolje i gde svaki put pokušava nešto da uradi. Ja smatram poštenje i sportski duh veoma ozbiljno. Nažalost, on nema ništa od toga", kazao je razočarani Nemac za "Skaj" posle poraza i dodao je da nije mogao potpuno da ignoriše stvari koje radi njegov protivnik.



"Naravno da možete da tvrdite da ne treba da dozvolim da me to poremeti. To je moja krivica takođe, to je bilo jako loše od mene. Ali, ipak mislim da nam treba još pravičnosti u sportu. Jedan od razloga zašto su Rodžer i Rafa bili toliko popularni i zašto je rivalstvo cenjeno u celom svetu bio je taj što su uvek bili fer jedni prema drugima. E, to je bio pravi fer-plej. Nažalost, to se ne može reći za njega i mene je sramota kao sportiste Medvedeva", burno je kazao Zverev i tako bez sumnje "otvorio novi front" u tenisu kakav još nismo imali.

Interesantno, Danil Medvedev nije uspeo da nastavi dobre rezultate u Monte Karlu pošto ga je danas u četvrtfinalu pobedio mladi Holger Rune posle dva seta - 6:3, 6:4. U polufinalu će igrati protiv Musetija ili Sinera, dok su u drugom Rubljov i Fric.