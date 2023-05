Luka Bresel je novi šampion sveta u snukeru posle neverovatnog turnira koji je imao!

Senzacija! Imamo novog šampiona sveta u snukeru, a to je malo poznati 28-godišnji Belgijanac Luka Bresel! On je u finalu Svetskog prvenstva u Šefildu dobio četvorostrukog prvaka sveta Marka Selbija 17:15 u frejmovima, a deluje da se ključni momenat dogodio u pretposlednjem frejmu. Tada je Selbi bio u velikom naletu i smanjio je ogromnu prednost Belgijanca, ali je promašio jedan zicer i dozvolio "Belgijskom metku" kako Bresela zovu da dođe do frejma i kasnije do titule.