Milorad Dodik je u izvinjenju posle ispada na RTS-u uputio izvinjenje Novaku, Đorđu i Srđanu Đokoviću.

Snimak na kome predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik vrijeđa Novaka Đokovića i njegovu porodicu u studiju Javnog servisa Srbije (RTS) vrlo brzo je postao viralan na društvenim mrežama. Komentarišući organizaciju turnira Srpska open, koji je nedavno održan u Banja Luci, Dodik je, između ostalog, rekao da su Đoković "teška ciganija", nakon čega se oglasio i uputio javno izvinjenje uz poruku da mu "podmeću".

S obzirom na to da su ove riječi, nakon što ih je objavio poslanik Narodne skupštine Republike Srpske Nebojša Vukanović, podigle veliku prašinu, svi su očekivali reakciju i porodice Đoković. Za sada se oglasio jedino Srđan Đoković koji je na pitanje portala "N1" samo kratko odgovorio: "Nemam komentar!".

"Mogu ti reći ovi Đokovići su malo teški u pi*ku materinu. Uff... Znaš, to sve ljudi doživljavaju na emociju, al' kad uđeš u posao, au... Ciganija poprilična mogu ti reći. Oni saradnici njihovi, to... On (Novak Đoković prim. nov.) izgubi u četvrtfinalu. A mi sve bazirali...", istakao je Dodik tokom neformalnog razgovora sa voditeljem emisije "Oko" Gorislavom Papićem na RTS koji je na kraju završio na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Milorad Dodik se tokom prethodne nedelje sastao sa Novakom Đokovićem i njegovim bratom Đorđem tokom turnira Srpska open koji je ove godine organizovan u Banja Luci. Dodik je dolazio na mečeve Đokovića u Banja Luci, dok su takođe bili zajedno i na događajima koji su upriličeni zbog samog turnira.

"Žao mi je što sam ovim povodom doživio razočarenje u RTS. Nastaviću da poštujem i uvažavam uspjeh neponovljivog Novaka Đokovića i da kao i do sada poštujem i cijenim njegovu porodicu. Završićemo sve dogovore u vezi sa turnirom ‘Srpska open’. Drago mi je što sam upoznao menadžerske i rukovodeće sposobnosti Đorđa Đokovića i ostajem veoma zahvalan na činjenici da je turnir ove godine održan u Banjaluci. Izvinjavam se ako je spekulativni prikaz na mrežama povrijedio članove porodice Đoković. Mene jeste. Hvala RTS-u za moju neprospavanu noć. Ne mogu da vjerujem da su to uradili na ovako gnusan način. Kao iskreni poštovalac Novaka Đokovića i kao tenisera i kao čovjeka, želim svu sreću njemu i njegovoj porodici. Srđanu i Đorđu uspjeh u svemu", poručio je između ostalog u svom izvinjenju Milorad Dodik.