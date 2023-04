Odbojkašice Herceg Novog dominatno su došle do prvog pehara Kupa Crne Gore u istoriji. Tim koji vodi Milorad Krunić bez problema je bio bolji od ekipe Albatrosa rezultatom 3:0 (25:10, 25:11, 25:12) i opravdao ulogu velikog favorita u crnogorskoj odbojci.

Izvor: MN Press

Prvi put su se za trofej u nacionalnom Kupu borila dva kluba iz Herceg Novog, a kao i u EPCG Superligi, Tatjana Bokan i saigračice ubjedljivo su slavile i prekinule trofejnu seriju Galeba, koji je osvojio prethodnih pet izdanja takmičenja, prenosi CDM.

Titulu najkorisnije igračice odnijela je Tatjana Bokan, koja je u finalu osvojila 16 poena i bila najefikasnija igračica. MVP nagradu bivšoj kapitenki reprezentacije Crne Gore uručio je predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić.

“Itekako mi sve ovo znači. Ovo je prva nagrada koju osvajam u Crnoj Gori. Ja sam davne 2006. godine, kada se liga odvojila otišla da igram u inostranstvu, a do tada sam igrala za Luku Bar, igrali smo saveznu ligu Srbije i Crne Gore. Tako da ovo je prvi put da osvajam medalju ovog tipa u Crnoj Gori. Jako sam zadovoljna. Krunišemo dobar rad, došli smo do samog finiša. Nadam se da ćemo i u plej ofu podići pehar dominanto, bez izgubljenog seta kao što smo uradile u Kupu. To je sada cilj zato što je ekipa itekako dominantna u poređenju sa ostalima” zadovoljna je kapitenka Herceg Novog Tatjana Bokan.