Treneri Crvene zvezde i Partizana se posvađali posle "večitog" derbija.

Izvor: MN Press

Na odbojkaški "večiti" derbi u kome je Crvena zvezda savladala Partizan 3:0 (25:22, 25:19, 25:18) veliku senku bacila je svađa dvojice trenera. Bojan Janić i Nikola Matijašević imaju razmirice koje izgleda nisu mogli lično da reše i zbog toga su se sukobili i putem medija. Tako je nakon optužbe trenera crno-belih Janića, da "ništa odvratnije nije video u karijeri", stigao odgovor i trenera crveno-belih Matijaševića.

"Janić je na 2:0 u setovima i 23:17 za nas došao do mreže i krenuo da prelazi i izgovorio toliko odvratnih uvreda, da mi se pokojni otac i majka prevrću u grobu. Je**m ti mrtvu majku, mrtvog oca, ubiću te, matori konju… itd. Iskreno, nikad u karijeri nisam doživeo niti video takav prostakluk i takve uvrede", rekao je Matijašević za "Sport Klub" i dodao:

"Imam 69 godina, prvoligaški sam trener od 1983. godine, osvojio sam titulu prvaka Francuske kao trener 1984, kada je Janić imao dve godine. U moje vreme smo poštovali starije, provokacije su sastavni deo igre, a ko ne može to da podnese mora da se zapita da li je za ovaj posao. Naučen sam da se borim za vreme meča, a kad se završi pružam ruku i idem dalje. To vređanje kad je meč gotov ozbiljno je iskazivanje slabosti i nemoći. To sigurno neće uticati na moj fokus i način na koji vodim utakmicu. Naprotiv!".

Nikola Matijašević je poručio i da je "na vezi sa advokatom" i ispituje da li postoje elementi za pokretanje krivične prijave, odnosno razmatra da li može da tuži Janić za nasilničko ponašanje.

"Na ličnom planu Janić je povredio i moju decu koja su gajila drugarski odnos sa njim. Lepo je dočekan na svadbi moje ćerke, a sebi je dozvolio da mi se roditelji prevrću u grobu zato što nije u stanju da podnese presiju i nadmetanje na terenu! Za kraj, želim svojim igračima da uđu u totalni fokus. Spremamo ‘game plan’, kao što smo spremali i za prvu utakmicu. Ući ćemo spremno i odlučno u ovu jako važnu utakmicu za Zvezdu", zaključio je trener crveno-belih.