Nikšićki Onogošt i tivatski Monte tatami sa po tri titule prvaka najuspješniji su učesnici juniorskog džudo prvenstva Crne Gore u Podgorici

Izvor: MN Press

Nikšićki Onogošt i tivatski Monte tatami sa po tri titule prvaka najuspješniji su učesnici juniorskog džudo prvenstva Crne Gore u Podgorici, prenose Vijesti.

Prvaci Crne Gore iz nikšićkog kluba postali su Petar Radović (do 66), Stevan Nikčević (do 81) i Jovana Mrvaljević (preko 78), dok su zlatne medalje od tivatskih džudista osvojili Stefan Kovinić (preko 100), Milana Stevanović (do 48) i Mia Božinović (do 52).

Po dva prvaka imaju rožajski Ibar (Junus Nurković do 90 i Aiša Nurković do 70) i nikšićki Akademik (Petar Goranović do 100 i Nataša Jeftić (do 78).