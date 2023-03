Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević istakao je da je cilj Nacrta o izmjenama i dopunama zakona da detektuje probleme u sportu i riješi većinu njih, kao i da olakša procedure registracije klubova.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o sportu od prije deset dana je na javnoj raspravi.

"Cilj nam je bio da lociramo probleme i da vidimo zbog čega je naš uspjeh kaskao", kazao je Lalošević u emisiji "Dobro jutro Crna Goro".

Ministar objašnjava da je izmjenama prije svega skraćena procedura registracije klubova.

"Suziće se broj papira, a vodiće se računa da ti klubovi ne budu fiktivni", rekao je on.

Lalošević ističe da će se velike izmjene ticati Crnogorskog olimpijskog komiteta.

"COK je jedina krovna sportska asocijacija i mi ćemo to zakonom definisati. Isti tretman, ali na nižem nivou, jer je izveden, imaće i Paraolompijski komitet. U ovom dijelu izmjena govorićemo o zaštiti autonomije, integriteta, odnosno omogućavanje normalnog finansiranja COK-a", kazao je on, prenosi RTCG.

Lalošević je rekao da je cilj i da se COK zaštiti političkog uticaja.

"Njima bi se fiksirao iznos finansiranja. Mi smo tu predvidjeli svotu od 15 odsto. Mi ćemo oslušnuti glas sporta", kazao je ministar.

Posebno je ponosan na rješenje da se osnuje crnogorska olimpijska kuća, crnogorski olimpijski muzej, hab i crnogorska olimpijska akademija.

"Mi smo razgovarali sa našim proslavljenim sportistom Miodragom Peruničićem, to su one prostorije u Njegoševom parku, po meni jedna od najljepših lokacija. Ukoliko i to realizujemo mogu reći da sam obavio svoju misiju", rekao je Lalošević, saopštava RTCG.

Izmjenama je predviđeno da se formira stručni tim koji će razmatrati sve programe i planove koje nacionalni sportski savezi dostave.

Istakao je da je u sportske tokove ministarstvo već vratilo milion eura.

U zakonu je ostao Zavod za medicinu.

"Riječ je o Zavodu koji bi trebalo da zapošljava petnaestak ljekara, fitioterapeuta i ostalih medicinskih radnika", kazao je Lalošević.

Kaže da je ostalo nekoliko dana za javnu raspravu, te da će na okrugli sto biti pozvani svi.