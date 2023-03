Novak Đoković i Rafael Nadal mogli bi da odmere snage i u Dejvis kupu.

Srbija opet igra u nokaut fazi Dejvis kupa. Održan je žreb koji je smestio srpski tim ponovo u Valensiju i tamo će igrati protiv Španije, Češke i Južne Koreje. Interesantno je da je i prošle godine ekipa Srbije bila smeštena u istom gradu i skoro u istoj grupi, jedina razlika je što je sada umesto Kanađana tu selekcija Češke. Dakle, mogli bi da gledamo okršaj Novaka Đokovića i Rafaela Nadala u reprezentativnim obelžjima...

Mečevi će se igrati od 12. do 17. septembra, dok će završnica u Malagi biti održana od 21. do 26. novembra. "Pre svega drago nam je da smo i ove godine u grupnoj fazi takmičenja Svetske grupe Dejvis kupa. U sličnoj smo grupi kao 2022, ponovo igramo u Valensiji i ponovo protiv domaćina Španije, kao i Južne Koreje koju izuzetno poznajemo. Novi protivnik je reprezentacija Češke. Smatram da možemo proći ovu grupu, ima mnogo vremena do tih mečeva, ali verujem da će svi moji igrači biti spremni da se takmiče i u dobroj formi. Siguran sam da možemo proći ovu grupu i kao biti među dve ekipe koje će se iz Grupe C plasirati na završno takmičenje u novembru koje nam je prošle godine jako nedostajalo, ali imamo novu priliku da to ostvarimo u ovoj sezoni. Ukoliko naš teniser broj 1 Novak Đoković bude u ekipi sa njim definitivno možemo daleko da doguramo daleko na ovom takmičenju", rekao je selektor Viktor Troicki.

Grupa A igraće se u Bolonji i tamo će učestvovati Kanada, Italija, Švedska i Čile, u grupi B u Mančesteru su Velika Britanija, Francuska, Australija i Švajcarska, a u grupi D u Hrvatskoj Holandija, Amerika, Hrvatska i Finska. Pobednici grupa i drugoplasirani plasiraće se u finalnu fazu, žreb za to biće održan posle grupne faze u septembru.