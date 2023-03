Porodica Šumaher već godinama privlači pažnju zbog stanja u kojem se nalazi Mihael koji je krajem 2013. godine doživeo tešku povredu glave na skijanju u Francuskoj.

Prošlo se skoro deset godina od strašne skijaške nesreće koju je u Francuskim Alpima doživeo Mihael Šumaher. Navijači šampiona i jednog od najboljih vozača svih vremena već dugo čekaju lepe vesti kada je u pitanju njegov oporavak, ali one nikako da stignu. Lečenje se odvija se daleko od očiju javnosti, a informacije se pojavljuju u javnosti tek povremeno, preko nekog od njegovih prijatelja.

Najveću podršku na putu oporavka Mihael ima od porodice, koja svaki trenutak provodi uz njega. Supruga Korina pobrinula se da njegova želja za privatnošću bude održana u godinama kada su ljudi sa svih strana sveta želeli da znaju svaki detalj iz života legendarnog vozača i velikog šampiona. Zbog toga je Korina, koja je 1995. godine postala gospođa Šumaher, morala da žrtvuje deo svog života, tvrdi Edi Džordan i tako štiti ženu koju je svojevremeno napadao bivši agent Vili Veber.

Prijatelj njemačkog vozača Edi Džordan (74) rekao je za britanski "Sun" kako je Korina godinama nije mogla da ima prijatelje zbog straha da će svi stalno ispitivati kakvo je stanje njenog muža. "Ovo je bila najužasnija situacija za Mika i Korinu. Prošlo je već skoro deset godina i Korina i dalje ne može da ode na zabavu, ručak, izlet... Ona je kao zatvorenica jer bi svi hteli da razgovaraju s njom o Mihaelu u trenucima kad ona želi da se odmori od svega toga", rekao je Džordan kojem su zabranjene posete nakon što je pričao o Mihaelovom stanju.

Svojevremeno je upravo Edi Džordan bio jedan od najbitnijih ljudi za ulazak Mihaela Šumahera u Formulu 1. Kada je Nemac imao 22 godine, Džordan mu je dao priliku da za njegov tim debituje u najbržem karavanu na svetu, nakon čega je usledila istorijska karijera sa brojnim pobedama i čak sedam svetskih titula. Čini se sa sin Mik neće uspeti da ponovo uspehe oca, o čemu Edi ima zanimljivo mišljenje. "Takođe je teško za Mika koji pokušava da napravi karijeru u F1. Da nije pod pritiskom svog oca, verovatno bi bio puno bolji vozač nego što mislimo. I on treba svoj prostor i vreme kao i svi u toj porodici", dodaje Edi.

O svemu što proživljavaju Korina je govorila za dokumentarac o Mihaelu Šumaheru koji se emitovao na Netfliksu. "Privatno je privatno, kako je uvek govorio. Jako mi je važno da može da nastavi da uživa ​​u svom privatnom životu što je više moguće. Mihael nas je uvek štitio, a sada mi štitimo Mihaela", rekla je Korina pa nastavila: "Svima nam nedostaje, ali on je ovde. Drugačiji, ali on je tu i to nam još uvek daje snagu."

Niko van najbližeg kruga Šumaherove porodice i prijatelja zapravo ne zna šta se događa s Mihaelom. Bliski prijatelji tvrdili su da im je zabranjeno da ga viđaju, a tim advokata osigurao je da se gotovo ništa o njegovom stanju ne podeli s njegovim obožavaocima. Jedan od retkih kojima je odobreno da poseti Šumahera bio je bivši je predsednik FIA Žan Tod, koji je 2021. otkrio da dva puta mesečno posećuje Nemca i da zajedno gledaju trke. Porodica Šumaher se tokom prethodnih godina potpuno povukla u svoj dom na obali Ženevskog jezera.