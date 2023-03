„Očekujemo punu ‘Moraču’, radujemo se igranju na domaćem terenu. Svi znaju koliko uživamo kad igramo kod kuće, nadam se da će dvorana biti puna i da ćemo još jednom obradovati naciju”, rekao je novi kapiten „lavova” Mirko Radović.

Izvor: MONDO/Mia Radulović

Rukometna groznica polako hvata Crnu Goru, jer će „lavovi” prvi put poslije skoro godinu zaigrati u „Morači”.

Rival u 3. kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj biće Slovenija, koja je nedavno savladala Crnu Goru na oproštaju od planetarnog šampionata u Švedskoj i Poljskoj.

Obje selekcije su jednom nogom već u Njemačkoj, ali je ulog na utakmicama u četvrtak u Podgorici i u nedjelju u Kopru veliki, jer će pobjednik grupe biti u boljem šeširu na žrijebu.

Tim novog selektora Vlada Šole prvi put će kao kapiten povesti Mirko Radović, kojeg su saigrači odabrali za lidera.

„Ponosan sam što su me za kapitena izabrali saigrači. To će biti dodatna odgovornost, ali se tome radujem i biću samo prvi među jednakima. Sanjao sam da jednog dana budem u reprezentaciji, kad sam taj san doživio, mislio sam da je to - to. Ali, ovo je šlag na tortu. Presrećan sam zbog toga, daću sve od sebe da opravdam povjerenje saigrača”, rekao je 32-godišnji krilni igrač makedonskog Eurofarm Pelistera.

Šola je prvi trening sa novom ekipom odradio juče, a već za dva dana će debitovati.

„Imamo malo vremena da se pripremimo za meč sa Slovenijom, uradićemo sve da to što bolje odradimo. Očekujemo punu ‘Moraču’ i radujemo se igranju na domaćem terenu. Svi znaju koliko uživamo kad igramo kod kuće, nadam se da će dvorana biti puna i da ćemo još jednom obradovati naciju”, rekao je Radović.

Prije mjesec i po, Slovenci su u Krakovu slavili 31:23, ali je tadašnji selektor Zoran Roganović odmarao najbolje i dao šansu igračima sa klupe.

„Igrali smo posljednji meč na Svjetskom prvenstvu protiv Slovenaca. Znamo dosta o njima, kao i oni o nama. Neće biti velikih tajni. To je odlično vođena reprezentacija, ima vrhunske individualce, a možda i najveća snaga joj je to što igrači znaju da igraju zajedno, jedan za drugog. U napadu su veoma strpljivi, odlično igraju jedan na jedan. To je reprezentacija u usponu, odlična u odbrani, sa dva vrhunska golmana i očekuje nas vrhunski spektakl”, poručio je novi kapiten Crne Gore.