Novak Đoković je posle boravka u Španiji sa porodicom došao u Beograd.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković vratio se u Beograd, što mu je prvi boravak u Srbiji u 2023. godini. Đoković je krajem decembra otputovao u Australiju gde je prvo učestvovao na turniru u Adelejdu, pa potom na Australijan openu, a nakon što je podigao deseti pehar u Melburnu - odmah je najavio da neće biti klasičnog dočeka u njegovom rodnom gradu pošto je odlučio da iz Australije otputuje na odmor sa svojim najbližima.

Tako je prethodnih desetak dana Đoković boravio u Španiji, da bi se tokom ove nedelje vratio u Beograd gde je primećen u prodavnici sportske opreme i izašao je u susret svima koji su želeli fotografiju za uspomenu. Takođe, Đoković se vratio i treninzima, ali za sada još ne onim koji podrazumevaju reket.

Đoković je trenirao kapoeru, brazilsku veštinu koju mu je približio Marsel Santos, verovatno i zbog toga što još ne žuri sa povratkom na teren posle ozbiljne povrede zadnje lože koju su mnogi pokušali da umanje.

Upravo zbog toga Novak Đoković bi u narednim danima mogao da se obrati tim povodom, ako ga u međuvremenu nije prošao bes zbog lažnih vesti koje su stizale sa svih strana: "Nemam neki osećaj da nekome moram da dokažem u tom smislu. Imam ja snimke od ove godine i od pre dve godine. Ultrazvuk je tu koji će dokazati. Da li ću to objaviti u dokumentarcu ili na društvenim mrežama, ne znam - možda i neću. Sve zavisi kako se ja osećam, a sada me ne interesuje šta ljudi misle. Zabavno je kako se nastavlja taj narativ oko mene koji je drugačiji od drugih igrača, a prolazimo kroz slične situacije. Navikao sam da se suočavam sa tim i to me još dodatno motiviše. Hvala im jer me motivišu...", rekao je srpski as tokom turnira u Australiji.

Podsetimo, Novak Đoković bi krajem februara, ako ne otkaže, trebalo da igra na turniru u Dubaiju, dok je za sada i na spisku učesnika za Indijan Vels, međutim velike su šanse da neće učestvovati jer nije vakcinisan protiv korona virusa.