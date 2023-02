Mate Pavić i Nikola Mektić pričali su o Novaku Đokoviću i njegovim uspesima ove i prošle sezone.

Izvor: YouTube/Australian Open TV/Podcast Inkubator /Printscreen

Nekoiko puta smo videli Novaka Đokovića u društvu sa najboljim hrvatskim teniskim dublom Mektić-Pavić, a sada su dva hrvatska tenisera pričala o impresivnim igrama najboljeg tenisera na svetu.

Osvajači Vimbldona iz 2021. godine, kao i zlatne olimpijske medalje iz Tokija pričali su o Novaku u "Podkast inkubatoru", a Nikola Mektić je istakao da ga ne impresionira Đokovićeva igra u Melburnu. Druga stvar, ipak, jeste neverovatna...

"To što je uspeo da napravi u toliko turnira koliko igra, ja ne znam, meni je to možda najfascinantnije. S te strane da je on sposoban da ne igra recimo od Vimbldona do Astane i Tel Aviva, tri meseca. Onda dođe i osvoji dva turnira. Svakom igraču treba taj meč-dva, turnir, nešto da uđeš u ritam. Ali ja ne znam da li je taj njegov nivo lošeg, dok on ulazi, pronalazi svoj ritam i dalje toliko dobar. Očigledno jeste", istakao je Mektić, pa nastavio:

"Nije mi fascinantno kada on dođe u Australiju i igra meč kakav će da odigra, jer je očigledno sposoban i toliko dobar. Ali taj period neigranja i on se vrati kao da je pre toga odigrao šest turnira i dobio sve redom. Stvarno, od Rolan Garosa je izgubio jedan meč. Svaka mu čast, šta reći...", rekao je zapanjeni Mektić.

Što se tiče preferencija kod "velike trojke", svoje viđenje dao je njegov partner Mate Pavić. Svu trojicu velikana poštuje, ali za jednog je najmanje navijao.

"Nažalost jedan od velike trojke je otišao, tako da za njega više neću moći da navijam. ali ne mogu da kažem da mi neko nije drag. Ipak definitivno sam najmanje od te trojice navijao za Nadala. U početku sam najviše navijao za Federera, sad pred kraj za Đokovića, za Nadala sam nekako najmanje navijao. Barem kad igraju međusobno", iskren je bio Pavić.