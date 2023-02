„Igrale smo dobro samo u prvih 25 minuta, nakon toga djevojke su prestale da uživaju u igri. Teško mi je da to razumijem, jer mi se to nije dešavalo u igračkoj karijeri. Ako možete da odigrate dobro 25 minuta, trebalo bi da nastavite u istom ritmu do kraja meča”

Izvor: Profimedia

U meču bez rezultatskog značaja, rukometašice Budućnost Bemaxa su izgubile od Esbjerga 30:20.

Iako „plave” ne mogu ni iznad, ni ispod 5. mjesta u grupi B Lige šampiona, Bojana Popović nije imala razloga za zadovoljstvo, jer se njen tim „ugasio” nakon 9:9 u 23. minutu i dozvoli rivalu seriju 12:1 za 21:10.

„Igrale smo dobro samo u prvih 25 minuta, nakon toga djevojke su prestale da uživaju u igri. Teško mi je da to razumijem, jer mi se to nije dešavalo u igračkoj karijeri. Ako možete da odigrate dobro 25 minuta, trebalo bi da nastavite u istom ritmu do kraja meča”, rekla je Popovićeva.

U toj seriji bekovi Esbjerga su se raspucali, a nezaustavljivo je bilo i krilo Bejza Turkoglu.

„Njihove šuterke su dolazile do izglednih pozicija, nismo pronašle način da to zaustavimo. Propustile smo nekoliko zicera u finišu 1. poluvremena i uvukla se nervoza. U nastavku su sve djevojke dobile priliku zato što gradimo nešto za ono što nas očekuje u martu, kada se igra osmina finala. Dobra utakmica da naučimo nešto, ali moramo bolje, jer ne smiju nam se dešavaju ovakvi padovi u igri”, istakla je Popovićeva.

Od djevojaka sa klupe, najbolje je šansu iskoristila Vanesa Agović. Djevojka koja je odrastala u Danskoj, gdje je njena majka Maja Savić igrala, dala je četiri gola.

„Veoma je teško igrati protiv tima koji ima skandivanski način igre. Njihove igračice su visoke, igraju brzo i teško ih je zaustaviti”, istakao je 26-godišnji bek.