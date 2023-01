Stefanos Cicipas je izgubio od Novaka Đokovića, a onda svima objasnio kolika je veličina srpski teniser.

Izvor: Youtube/Australian Open TV

Stefanos Cicipas je igrao savršen turnir dok nije naletio na Novaka Đokovića, a nakon što je izgubio finale od najboljeg ikada istakao je upravo to - da je Novak Đoković najbolji teniser koga je svijet ikada vidio.

Na konferenciji za medije posle finala grčki teniser je dobio pitanje upravo o tom momentu. Novinare je zanimalo da li mu je ta opaska izletjela spontano ili je dublje razmišljao o toj tvrdnji.

"Vidite, ništa ja ne izmišljam, brojke pričaju za sebe, ovo mu je 22. trofej, zar ne? Imamo i druge velike šampione takođe poput Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Po mom mišljenju oni su jedni od najboljih koje je naš sport i sport generalno vidio. Mislim da smo blagosloveni što imamo tri ovakva šampiona", rekao je Cicipas, pa istakao da od malih nogu obožava da gleda Novaka na terenu: "Neću da Novaku dajem sve zasluge jer mislim da su i drugi igrači doprinijeli dosta i da su oni glavni razlog što sam ja sada ovdje. Novak je takođe jedan od njih i njega sam gledao kao dijete i zaista mi se sviđalo kako je radio stvari na terenu."

Istakao je da su sve lijepe riječi koje je rekao o srpskom teniseru nakon izgubljenog finala iskrene, a posebno je naglasio da iz ovog poraza od Srbina može mnogo da nauči.

"Zaista sam to mislio. On je sve zaslužio svojim zalaganjem, velikim profesionalizmom u svakodnevnom životu. Ovo je lekcija za mene koju moram da naučim od njega. Iz toga mogu samo da naučim i samo mogu da koristim to u svoju korist i blagosloven sam zbog toga. Danas sa društvenim mrežama sa svim načinima da dođeš do vijesti je najbolja era da se igra tenis", zaključio je Cicipas.