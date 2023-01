Srpski teniser je osvojio jubilarnu 10. titulu na Otvorenom prvenstvu Australije, pošto je u velikom finalu ubjedljivo savladao grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa 3:0 (6:3, 7:6, 7:6).

Izvor: kurir sport

Novak je trijumfom u Melburnu ispisao nove stranice teniske istorije. Osvojio je 22. Grend slem trofej i tako se izjednačio se sa Rafaelom Nadalom na vrhu vječne liste.

I to nije sve... Trijumf mu je doneo dodatnih 2000 poena i povratak na prvo mjesto na ATP listi. Dakle, u ponedeljak će Srbin započeti rekordnu 274. nedelju na teniskom tronu.

Posle nešto manje od tri sata igre Đoković je srušio snove Cicipasu, koji je ostao bez prvog Grend slem trofeja i prvog mjesta na ATP listi.

Čas tenisa održao je Novak Cicipasu u prvom setu. Sjajno je servirao, fenomenalno se kretao, crtao po terenu i diktirao igru od prvog do poslednjeg gema. Do ključnog brejka Novak je stigao u četvrtom gemu. Pojačao je pritisak, sjajno riternirao i nakon odličnog forhenda stigao do prilike za brejk. Cicipas pod pritiskom pravi duplu servis grešku i Novak stiže do 3:1. U nastavku je suvereno čuvao prednost i nakon samo 36 minuta igre stigao do prednosti (6:3).

U drugom setu, druga priča. Novak se malo povukao u drugom setu, izgubio je oštrinu koju je imao, a Cicipas je zaigrao znatno agresivnije i to autmatski odrazilo na sam rezultat. Vodila se žestoka borba od prvog do poslednjeg gema. Cicipas je sigurno osvajao svoje servis gemove, a u 10. je imao i set loptu, ali je Novak uspio da se izvuče iz neugodne situacije i u nastavku izbori taj-brejk. Novak je bolje otvorio taj-brejk, poveo je sa 4:1 i djelovalo je da će rutinski završiti posao, ali Cicipas osvaja tri vezana poena i dolazi do izjednačenja 4:4. Ipak, u nastavku Nole pravi novi mini-brejk, a zatim osvaja dva napeta poena i dolazi do velikih 2:0 u setovima.

Pravi šok uslijedio je na startu trećeg seta. Potpuno neočekivano Cicipas prvi put na meču oduzima servis Đokoviću i dolazi do prednosti od 1:0. Međutim, Novak već u narednom uzvraća istom mjerom.