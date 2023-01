Novak Đoković i Tomi Pol sastaće se u polufinalu Australijan opena, a evo sve što treba znati o meču.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković se prošetao kroz četvrtfinale Australijan opena i lagano u tri seta dobio Rusa Andreja Rubljova, a sada ga čeka meč sa Amerikancem Tomijem Polom.

S obzirom da su u četvrtak na programu mečevi ženskog polufinala čekaćemo taj duel do petka i to u najboljem mogućem terminu. Prvo će na teren Karen Hačanov i Stefanos Cicipas od 4:30 po našem vremenu, a potom možemo da gledamo Novakov duel sa Polom od 09:30.

Pol je na putu do polufinala savladao redom Jana Lenarda Štrufa, Antonija Davidoviča Fokinu, Džensona Bruksbija, Roberta Bautistu Aguta i na kraju Bena Šeltona. Sa druge strane pred Đokovićem su redom padali Roberto Karbaljes Baena, Enco Kouko, Grigor Dimitrov, Aleks De Minor i Andrej Rubljev.

PRVI MEČ IKADA - ALI SJEĆAMO SE PROVOKACIJE!

Izvor: Eurosport/Screenshot

Biće ovo prvi međusobni meč ova dva rivala, ali svi se sjećamo oproštaja Rodžera Federera u Lejver kupu kada Amerikanac nije pružio ruku Đokoviću! Time je pokazao šta misli o njemu, a sada će morati da mu izađe na megdan u meču karijere.

Prije ovog polufinala Tomi Pol je najviše na grend slemovima dogurao prošle godine kada je ušao u četvrto kolo Vimbldona i treće kolo US Opena. U karijeri ima jednu titulu i to iz novembra 2021. godine kada je u finalu Stokholma savladao Denisa Šapovalova, a posle Australije ga čeka najbolji rezutat karijere.

Do sada je na ATP listi najviše dogurao do 25. mesta, a čak i ako izgubi od Novaka u petak ući će u prvih 20 prvi put u karijeri. Do sada je šest puta uspevao da pobijedi Top 10 igrače na svijetu, a najviše je mučio Aleksa Zvereva nad kim ima dva trijumfa, kao i Špance - pošto je savladao i Rafaela Nadala i Karlosa Alkaraza!

GDJE I KADA JE PRENOS?

Prenos počinje nešto malo pre 9:30 časova na kanalima Eurosporta.