Novak Đoković je govorio o svom odnosu sa Rodžererom Federerom posle pobjede na Australijan openom.

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković je posle pobjede nad Andrejom Rubljovim (6:1, 6:2, 6:4) i plasmana u polufinale Australijan opena pokazao još jednom svoju veličinu pošto je od publike tražio aplauz za Rodžera Federera. Spontano je došlo do pominjanja njegovog imena i Đoković je iskoristio trenutak da mu se "javi" preko medija, pošto se njih dvojica nisu čuli od oproštaja Švajcarca, kada su bili vrlo bliski.

"Nisam se čuo sa Federerom od Lejver kupa, nismo napredovali u tom odnosu. Da li ostao naš odnos ovakav - ili se promijenio - moje poštovanje za njega se neće promijeniti. Federer je legenda našeg sporta i mnogo je uradio za nas. Samo sam želio tako da mu se javim", rekao je Novak Đoković na konferenciji za medije.

Poručio je da se osjeća dosta komfornije na terenu i da to posljednje dvije pobjede dokazuju, međutim i dalje je oprezan i nije siguran da li će trenirati uoči meča sa Tomijem Polom, odnosno odlučiće u dogovoru sa trenerom Ivaniševićem i Amanovićem kada se probudi.

"Miljan je puno radio ovih dana, trudi se, mi smo kumovi... Jedan je od meni najbližih ljudi i najviše mu vjerujem. S obzirom na okolnosti, mnogo vremena smo proveli u automobilu, idemo na tri-četiri lokacije u gradu na tretmane sa različitim mašinama. Izvlačimo maksimum iz svakog dana i pokušavamo da dovedemo tijelo u maksimum da izdrži pet setova. U posljednja dva meča posebno imam razloga za zadovoljstvo... Bez Miljana bi stvari bile mnogo teže. Zglob ruke? Ništa strašno, to su usputna svakodnevna zatezanja, to se dešava", objasnio je Đoković i dodao da je izuzetno motivisan da dođe do trofeja u Australijan openu, čak desetog:

"VRIJEĐANJE" "Ako to nastavi da se dešava, šta ja radim... To je nekoliko pojedinaca, ne mogu sve da osuđujem zbog toga, ako neko pređe liniju i nisu u vezi sa podrškom, nego samo vrijeđanjem - tada reagujem. Možda ne prvi, drugi put, ali onda sam prišao sudiji i tražio. Čuo sam ga i posle, ali je tada navijao za Rubljova i sa tim nemam problema".

"Uvijek dajem sve od sebe na grend slemovima jer su to najvažniji turniri za mene, ali može se reći da postoji nešto dodatno ove sezone, posle onoga prošle godine, povrede... Zato želim da ostvarim dobar rezultat".

Đoković je upitan i da prokomentariše i to kako gleda na izvještavanje medija i da li je uopšte moguće očekivati da bude "fer" u situaciji kada je u pitanju globalni sport, gdje se razlikuje pristup u Zapadnoj Evropi, Balkanu, pa preko Australije, Amerike..

"Volio bih da vidim poštovanje i izvještavanje koje nije jednodimenzionalno, pa onda ta priča još traje i traje. Volim kada ljudi zauzmu različite stavove kada pišu o teniserima, ne samo o meni, samo da budu malo objektivniji. Poštujem vašu profesiju i razumijem da bez vas sport ne bi bio takav kao što jeste. Svi smo dio istog tima na kraju. Razumijem da postoje neki ljudi koji su ostrašćeni i koji me manje vole ili više, teško je to definisati. Fer izvještavanje je vrlo subjektivna stvar i teško je odrediti šta je prava stvar", zaključio je srpski teniser.

Podsjetimo, polufinale će se igrati u petak ujutru, vjerovatno oko 9.30.