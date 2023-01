Novak Đoković je šmekerskim potezom "izmamio" aplauz publike u Australiji za svog velikog rivala Rodžera Federera.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan opena pošto je praktično "uništio" Andreja Rubljova u tri seta (6:1, 6:2, 6:4), tako da će se za mesto u finalu boriti protiv Tomija Pola iz SAD. Biće to čak deseto polufinale za Đokovića u Australiji i svih prethodnih devet se završilo titulom, a na terenu je Džim Kurijer pokušao da ga podseti kada je prvi put na grend slemu došao na dva koraka od pehara.

"Moje prvo polufinale, bilo je na US Openu 2007. godine. Tada sam izgubio u finalu od Federera...", rekao je Novak Đoković, a onda napravio šmekerski potez zbog bivšeg tenisera, sa kojim je godinama imao ljute bitke i koji mu i te kako nedostaje: "Ljudi, hajde da aplaudiramo Rodžeru! Zaslužio je to. Imali smo sjajne bitke godinama, nedostaje tenisu. Video sam da se sprema za fešn vik, video sam i da skija, tako da želim da ga izazovem da se trkamo za nekoliko godina. Uživa u životu i to je lepo, pozdrav za njega i njegovu porodicu!".