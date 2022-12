U derbiju 9. kola Lige šampiona za rukometašice Budućnost Bemax dočekuje Đer u subotu od 18 sati u "Bemax areni"

U derbiju 9. kola Lige šampiona za rukometašice Budućnost Bemax dočekuje Đer. Mađarska ekpa je salvila u prvom duelu ubjedljivo, ali na krilima odlične igre i pobjede na gostovanju Storhamaru, "plave" se nadaju revanšu petostrukim prvakinajma Evrope.

Đer u Podgoricu, utakmica u subotu od 18 sati "Bemax areni", dolazi nakon dva vezana poraza - Rapida u Ligi šampiona i FTC-a u nacionalnom prvenstvu.

Desno krilo "plavih" Adrijana Kardoso istakla je da to ne smije da zavara.

"Energijom i borbenošću moramo odgovoriti na kvalitet rivalki. Biće to teška utakmica, Đer u Podgoricu dolazi sa željom da pobjedom završi ovu godinu, nakon što je u prethodnom kolu poražen od Rapida u Bukureštu. Mi smo tu da im to ne dozvolimo i da se borimo. Poražene su i od FTC-a u srijedu u nacionalnom prvenstvu, to jeste iznenađenje, ali ovo je Liga šampiona i to je totalno drugačije. Moramo da pokažemo što znamo, da razmišljamo prvenstveno o našoj igri, a energija je ta koja bi mogla da nam donese iznenađenje“, kazala je Kardoso.

Ulaznice po cijeni od tri eura, biće u prodaji na šalteru „Bemax arene“ u petak od 10 do 16 i u subotu od 10 do 18 sati, objavio je klub na svom sajtu, ali:

"ŽRK Budućnost Bemax podsjeća sve navijače koji su kupili ulaznice i bodrili „lavice“ tokom Evropskog prvenstva, da imaju besplatan ulaz na preostale utakmice našeg kluba u grupnoj fazi EHF Lige šampiona u "Bemax areni". Potrebno je samo da na ulazu u „Bemax arenu“ pokažu ulaznicu koju su kupili za EHF Euro 2022", saopštio je trofejni klub..