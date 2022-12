Najbolji teniser igraće i pre Australijan opena, na radost nekih od svojih protivnika.

Izvor: Profimedia

Nova teniska sezona za Novaka Đokovića počinje turnirima u Australiji! Poznato je da srpski teniser može da igra na Australijan openu za jubilarnu 10. titulu, a neočekivano je najbolji igrač svih vremena prijavio i jedan turnir pre grend slema. Đoković će se ove godine pripremati za Melburn u Adelejdu, na izuzetno jakom turniru iz serije 250, a jedan od rivala biće mu Danil Medvedev.

Ruski teniser je turnir u Adelejdu najavio na spektakularan način, objavom na svom Tviter profilu i šalom na sopstveni račun. "Solidnih 22 grend slem trofeja među nama dvojicom", napisao je Rus uz osmehe, a tagovao je i turnir i svog najvećeg rivala u karijeri. Pogledajte kako je to izgledalo:

Novak Đoković će u Melburnu pokušati da stigne do 22 grend slem titule i tako se izjednači sa Rafaelom Nadalom koji je rekorder. Za to vreme, Medvedev ima samo jedan trofej, osvojen na US openu 2021. godine. U finalu je savladao upravo Đokovića, kojem je samo ta jedna pobeda bila potrebna za osvajanje sva četiri grend slema u sezoni.

Nije uspeo da dođe do tog neverovatnog podviga, a ni Danil Medvedev nije ostao na tom nivou. Za njega je 2022. godina bila katastrofalna. Prvo je u Australiji izgubio finale prvog grend slema sezone od Rafaela Nadala, a zatim mu se na loše rezultate nadogradio rat u Ukrajini zbog kojeg su ruski sportisti imali mnogo problema na turnirima.