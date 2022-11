Đurđina Jauković hrabri sebe i saigračice pred meč za 3. mjesto sa Francuskom.

Izvor: Profimedia

Prva šansa za medalju je propuštena. Duel sa Danskom je bio „nacrtan” za iznenađenje, početak je to i nagovještavao, ali rukometašice Crne Gore nisu uspjele da se domognu finala Evropskog prvenstva. I nikoga ne krive, sem sebe.

„Kada smo vodile u 1. poluvremenu, napravile smo nekoliko grešaka, a i u nekim situacijama smo morale pametnije i mirnije da igramo, da ne ulazimo u njihov tempo. Kada se dođe u polufinale, svaka greška se odmah kažnjava”, iskrena je Đurđina Jauković.

Vremena za kukanje nema, već danas je duel sa Francuskom, od koje je Crna Gora prije sedam dana izgubila 27:19.

„Nismo mogle da odigramo gori meč od tog protiv njih u Skoplju. Imale smo 21 tehničku grešku, to nam je rekord na ovom turniru. Možda je i lakše da igramo protiv njih, nego da je rival bila Norveška. Sastale smo se na ovom prvenstvu, manje vremena je potrebno za analizu. Svaka od nas kad se sjeti te utakmice je bijesna i želi da bude bolja, prva ja. Jedva čekam da im se revanširam i, naravno, borimo se za medalju, što je velika stvar. Zasluženo smo ovdje i daćemo sve od sebe da pobijedimo”.

„Lavice” su istrošene, cijelo prvenstvo igraju praktično sa samo dvije zamjene, ali neće dozvoliti da ih to sputa.

„Ovo je borba za medalju i ne razmišljam o umoru. Moramo da se izborimo sa tim. Crna Gora svako prvenstvo igra sa sedam-osam igračica, tako je i ovog puta. Moramo da igramo pametno, ne smijemo da trčimo sa njima, jer nemamo trenutno taj kapacitet kad pogledamo koliko smo potrošene. Ali, imamo jači karakter i veće srce, nadam se da ćemo to dokazati i na terenu”, poručila je 25-godišnja Nikšićanka.

I POSLJEDNJE MJESTO JE BOLJE OD ČETVRTOG

Đurđina Jauković je 2014, kao 17-godišnjakinja, igrala polufinala dva velika takmičenja i oba završila bez medalje - prvo Svjetsko juniorsko prvenstvo u Makedoniji, potom i EHF Euro za seniorke u Mađarskoj i Hrvatskoj.

„Najgore je kada zauzmete 4. mjesto, i posljednje je bolje od toga. Dva puta sam to osjetila na svojoj koži, stvarno ne želim da tako bude i ovog puta. Neka bude sada treća sreća. Stvarno smo to zaslužile. Čitav rad svih ovih 10 godina je stao u tri dana, stalno smo jurile da budemo u vrhu, jer u rukometu od svakog prvenstva zavisi ono sljedeće. Uspjele smo da budemo na svakom velikom takmičenju, bile pri vrhu i nadam se da ćemo sada imati sreće, jer je na ovakvim utakmica i to potrebno. Zaslužile smo je”, poručila je nikšićka bombarderka.