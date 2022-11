Kratak komentar poslije današnjeg poraza dala je naša selektorka, koja nije skrivala nezadovoljstvo.

"Nama je cilj bio da igračice koje ne igraju dobiju minutažu, da osjete Evropsko prvenstvo i da se bore. Prosto okej je, promašiće, pogriješiće, ali da se ne bore za ovaj grb, meni je to nevjerovatno. Pustili smo to tako, nismo htjeli neke igračice da trošimo. Po meni je sramota da igrači koji su dobili neku minutažu na ovakvom turniru, nikada nisu učestvovali ranije, da nemaju više volje i želje da se odbrambeno bore, da mi pokažu da treba da igraju više. To je ono što mi imamo, nama je svaka karika bitna, tako da kada izbacimo četiri ili pet, onda se vidi gdje smo i šta smo", oštra je bila Popović, koja je svoju evidentnu ljutnju demonstrirala i na tajm-autu, u 40. minutu.