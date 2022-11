Uz Jovanku Radičević, još jednoj crnogorskoj rukometašici je Skoplje drugi dom - Itani Grbić.

Izvor: Reuters

U prijestonicu Sjeverne Makedonije je došla 2014. godine, ostala do 2016, a sada će u gradu na obalama Vardara tražiti svoje prvo polufinale na velikim takmičenjima, pišu Vijesti.

Djevojka koja je u Vardar došla kao krilo, a kasnije se vratila na poziciju srednjeg beka, uz sjaj u očima priča o povratku u Skoplje.

„Kada smo odradile trening u dvorani 'Jane Sandanski', Joka i ja smo vidjele neke fotografije iz sezone 2015/2016. i probudio se jako lijep osjećaj. Mislim da je to bio najbitniji korak u mojoj karijeri, iako nisam puno igrala, ali sam sazrela, jer sam u Skoplje došla sa tek napunjenih 18 godina“, kaže organizatorka igre „lavica”.

U dvorani „Boris Trajkovski” večeras (20.30) je veliki obračun sa Francuskom, a zna se šta je glavni adut:

„Čvrsta i jaka odbrana, kao i do sada. Napad nam je malo zakazao, pogotovo na posljednjoj utakmici protiv Poljske, ali nas je odbrana držala. Fokus će i dalje biti na njoj, ali i na vraćanje iz napada. Iako Francuska ima vrhunske bekove, mnogo više golova postiže iz tranzicije, nego na postavljenu zonu. U našem napadu ima dosta prostora za napredak, tu nismo sve pokazale, nadam se da će na ove tri utakmice to ići bolje”.

Tim Bojane Popović je posljednji meč igrao u srijedu, tako da odmoran dočekuje obračun sa olimpijskim prvakom, pišu Vijesti.

„Jako je bitno što smo se odmorile. U početku nam se činilo da je preduga pauza, ali je dobro što smo dobile vrijeme za odmor i da, nadam se, krenemo u nove pobjede. Mislim da će nam to dosta značiti, jer je nekoliko igračica najviše iznijelo tereta na prve tri utakmice”.

U odbrani Francuskinja ima rupa koje bi mogle da se iskoriste.

„Igraju potpuno drugačije sa prvom i drugom postavom. Kada je Nze-Minko na terenu, više se igra dublja 5:1 zona, ona možda i najbolje krade lopte od svih u ženskom rukometu. Dosta djevojaka znamo Đina, Tanja i ja iz Bresta, i one su se nasmijale kada su vidjele da se opet ukrštamo i upitale se može li da prođe ijedno takmičenje da se ne sastanemo. Iskreno, mislim da nisu srećne što igraju protiv nas, uvijek se muče. I prošle godine u Španiji, sa onako oslabljenim sastavom, držale smo se do 50. minuta i smatram da su uz veliku pomoć sudija došle do preokreta. I one imaju slabih tačaka i mana, koje ćemo probati da pronađemo”.

„Lavicama” su naruku išle pobjede Njemačke nad Holandijom, odnosno Rumunije nad Španijom, jer sada imaju tri boda više od svih tih ekipa. Ako pobijede Francusku, praktično će biti u polufinalu, prenose Vijesti.

„Kako god da su bili završeni ti dueli, sve zavisi od nas. Dosta odlučuje utakmica sa Francuskom. Nikada se nismo oslanjale na druge ili imale sreće da neko nešto odradi za nas, kao što smo mi otvorile Španiji put do polufinala na SP u Japanu pobjedom nad Švedskom. Fokus je samo na našoj igri”, poručila je Grbićeva.