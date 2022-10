Novak Đoković je stigao u Pariz, gde juri svoju sedmu titulu na tamošnjem mastersu. A pred nastup na ovom turniru je istakao da je najbitnije kako se oseća u ovom momentu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je stigao u Pariz gde ga čeka težak posao na masters turniru. Odmah je oduševio Parižane kada se pojavio u jednom lokalnom parku na treningu, a detaljno je za tamošnje medije pričao o svom dolasku u prestonicu Francuske.

Istakao je da u prvom delu sezone s obzirom na sva dešavanja nije mogao da se koncentriše na tenis i da je sve što se dešavalo uticalo na njegovu igru.

"U drugom delu sezone sam se osećao drugačije na terenu i to u pozitivnom smislu. Znate, u prvom delu godine sa svim što se dešavalo u Australiji osećao sam kao da je ispred mene izazov, pre svega emotivno i mentalno van terena. To je uticalo na mene na terenu, osećao sam da mi je potrebno da podignem nivo tenisa koji igram i to se na kraju desilo pred kraj sezone na šljaci, kada sam stvarno počeo da igram dobro", analizirao je Novak.

Istakao je da je Vimbldon bio prekretnica njegove sezone, kao i mnogo puta do sada u karijeri.

"Vimbldon nekako u mojoj karijeri uvek dolazi u pravo vreme i kada mi je bilo potrebno samopouzdanje Vimbldon je uvek bio tu kao velika titula. Posle sam igrao Lejver kup, Tel Aviv i Astanu i igrao sam sjajan, sjajan tenis", naglasio je on.

Sada dolazi na turnir koji je osvajao šest puta, poslednji put 2021. godine kada je u finalu dobio Danila Medvedeva i ističe da je najbitnije da se pred prvi meč oseća jako dobro.

"Generalno gledajući rezultate tokom moje karijere na zatvorenim terenima siguran sam da će se dobra igra nastaviti. Trenirao sam poslednih nekoliko dana i nastaviću u narednih nekoliko do prvog meča, Kao što sam i rekao, dolazak ovamo mi budi lepe uspomene, što mislim da je jako bitno. Često je važno kako se mentalno osećate, to da li se sa svojim demonima obračunate na dobar ili loš način utiče na rezultat,. A ovde sam se uvek dobro osećao", završio je Novak.