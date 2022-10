Zek Braun, prvi čovek Meklarena podigao je buru jer je javno tražio oštre kazne za Red Bul zbog prekršaja u prošle dve, kao i u ovoj sezoni!

Prvi čovek Meklarena Zek Braun podigao je pravu buru u Formuli 1, pošto je zatražio oštre kazne za tim Red Bula zbog probijanja dozvoljenog budžeta prošle sezone. U godini u kojoj je Maks Ferstapen u poslednjoj trci sezone osvojio titulu Red Bul je probio budžet, a ukoliko bi Braunov predlog prošao to bi moglo da znači i oduzimanje titule Ferstapenu!

Braun je u pismu koje je poslao predsedniku FIA Mohamedu Ben Sulajemu napisao da je probijanje budžeta hjasno varanje, a tražio je i da se Red Buli smanji ovogodišnji budžet za sumu koja je dupla u odnosu na onu kojom su prešli svoj budžet prošle sezone. Takođe je tražio i da im se ograniči rad na bolidu za narednu sezonu, ali i oduzimanje bodova!

"Probijanje budžeta za 2.000.000 dolara u 2021. godini koja je pronađeno 2022. bi rezultiralo smanjenjem budžeta za 4.000.000 dolara u 2023. Uz to verujemo da bi trebalo da bude i drugih kazni koje bi trebalo da se primene naredne godine kako bi se kaznilo to što je ovaj tim imao prednost u odnosu na druge", stoji u Braunovom pismu. Pogledajte detalje poslednje trke prethodne sezone u kojoj je Ferstapen došao do titule koja bi sada mogla da mu bude oduzeta:

Sezona 2021. je prva u kojoj je uvedeno ograničenje budžeta i on je bio postavljen na 145.000.000 dolara. U toj sezoni su budžet probili i Aston Martin i Vilijams. Što se tiče Red Bula oni i dalje demantuju da su prešli budžet i ističu da su iznenađeni napadima šefa Meklarena.

Sada je na FIA da vide da li će prihvatiti ili odbiti predlog da se Red Bul kazni, a posle istrage bi u najgorem slučaju tim mogao da ostane bez obe titule iz 2021. godine - konstruktorske i Ferstapenove! Da bi se to desilo potrebno je da se uz novčane kazne koje su predložene oduzmu i bodovi Red Bulu, što je takođe traženo!

"Ne osećamo kako bi samo finansijska kazna bila dovoljna u slučaju ovog jako ozbiljnog prekršaja. Potrebna je i kazna u sportskom smislu. koju bi utvrdila FIA", naglasio je Braun.

Ferstapenu bi i najmanja kazna ugrozila titulu jer je sezonu završio sa 395,5 bodova, ispred Luisa Hamiltona sa 387,5, što je svega osam bodova razlike. Što se Red Bula tiče, oni su u konstruktorskoj trci završili kao drugi daleko ispred trećeplasiranog Ferarija i ne bi im ništa značilo to moguće oduzimanje konstruktorskih bodova.

A ovako je na kraju prošle sezone Ferstapenu na tituli čestitao Luis Hamilton, kome bi oduzimanje bodova najviše značilo!