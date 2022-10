Nik Kirjos traži da Novak Đoković igra na Australijan openu.

Srpski teniser Novak Đoković i dalje ima zabranu ulaska u Australiju, posle opšteg kuršlusa oko vize i deportovanja u januaru, ali je nedavno izjavio da ima saznanja da se sve odvija u pozitivnom smeru. To ujedno znači i da je optimista da bi mogao da zaigra u Melburnu (od 16. do 29. januara) i dođe do istorijskog 22. grend slema, a dobre signale dobio je i od najveće australijske teniske zvezde Nika Kirjosa koji je stao na njegovu stranu.