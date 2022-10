Blanka Vlašić se oglasila na društvenim mrežama posle priča da ju je muž prevario...

Blanku Vlašić (38), legendarnu hrvatsku atletičarku, muž je prevario tokom trudnoće. Tako tvrde belgijski mediji koji tvrde da je njen suprug Ruben van Guht prevario svoju trudnu suprugu i to sa bivšom ženom Šarlot van Loj. Navodno mu nije prvi put da to radi, jer tamošnji mediji tvrde da je varao i Šarlot dok su bili u braku...

Sve je pokrenula jedna fotografija na društvenim mrežama. On se pohvalio da je nabavio psa i to je okačio na Instagramu, da bi u istom periodu njegova nekadašnja žena Šarlot objavila sliku sa istim psom, samo u kafiću. Navodno je to bio "dokaz koji je podgrejao priče o prevari", navodi se u tekstu. Izleda da Blanku, dvostruku svetsku šampinku u skoku u vis, ako je suditi po njenim reakcijama na društvenim mrežama ove priče previše ne dotiču.

Blanka se posle svih tih priča oglasila tako što je na svom Instagram profilu objavila kratak snimak na kom otpakuje nova kolica za bebu. "Uzbudljivi moment su pred nama", napisala je Vlašićeva na Instagramu i pokazala umeće, pošto je brzo sklopila nova kolica. Zanimljivo je da su se Blanka i Ruben venčali 26. maja ove godine i to je iznenadilo mnoge, pošto je malo ko znao da je ona uopšte u vezi sa ovim sportskim novinarom i voditeljem. "Reklo smo 'da' u Splitu, rekli smo 'da' zajedničkom životu u Hrvatskoj i Belgiji i najvećem daru koji smo do sada dobili. Dečaku koji će biti rođen krajem ove godine i koji nam znači sve na svetu", poručila je ona posle svadbe.