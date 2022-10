" Kik bokseri Lovćena nastup na Balkanskom kupu u Tešnju završili su sa 11 medalja - sedam zlatnih i po dvije srebrne i bronzane, saopšteno je iz cetinjskog kluba", prenosi MINA

Navodi se da je cetinjski klub u generalnom plasmanu osvojio treće mjesto u konkurenciji 81 kluba.

Zlatne medalje osvojili su mlađi kadet Dragan Muratović (do 42) i Stefan Drašković (do 47), stariji kadeti Mirko Božović (do 69) i Pavle Petrović (do 47), junior Blažo Popivoda (do 63) i

seniori Jovan Martinović (do 69) i Ilija Perović (do 63).

Srebrni su bili mlađi kadet Luka Marković (do 47)

i stariji kadet Miloš Vojinović (preko 69), a bronzani

Bronzani Jovan Lipovina (do 42) i junior Goran Perović (do 48).

"Lipovina polufinalnom meču zbog visike temperature nije mogao da nastavi takmičenje morao se zadovoljiti bronzom. Bogdan Bokan nije mogao da se bori, a siguran sam da bi osvojio zlatnu medalju, zbog greške u prijavi", rekao je trener Lovćena Janko Kuzman agenciji MINA.

On je kazao da je ponosan na svoje takmičare i njihov nastup u Tešnju.

"Oni su ponos našega grada Cetinja. Hvala predsjedniku kluba i gradonačelniku Nikoli Đuraškoviću što maksimalno podržava naše šampione", rekao je Kuzman.

Turnir u Tešnju okupio je više od 600 boraca iz 16 država.