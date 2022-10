Vaso Bakočević nije mogao da vjeruje kakve su mu provokacije upućene od strane dvojice hrvatskih MMA boraca.

Ne miruje Vaso Bakočević ni u "penziji"! Poznati crnogorski MMA borac se posle teškog poraza od Brazilca Maksa Denera povukao, ali je potom imao jedan boks meč. Sada se ponovo javio i obnovi staro rivalstvo!

Ljetos je Bakočević preko društvenih mreža imao sukob sa hrvatskim borcem Filipom Pejićem, a sada je Vaso poznatiji kao "Psihopata" odgovorio na provokativan gest Hrvata koji je na pitanje navijača na društvenim mrežama hoće li doći do borbe sa Bakočevićem odgovorio smajlijima. I to smajlijima traktora kojima je prema riječima borca iz Risna pozivao na "Oluju"!

''Ja ne znam odakle nekim ljudima samopouzdanje. Da vidite vi to k*rčenje, morate paziti kako se njima obraćate. Uzet ćemo za primer Filipa Pejića. Našeg prijatelja iz Zagreba. Znači Filip Pejić u posljednjih šest mečeva ima pet poraza. Lik se bori jednom do dvaput godišnje, u tih pet poraza on je uspio i da bude nokautiran, i udavljen, uspavan i tako isprebijan da se ne bori već godinu dana jer ga je poslednji protivnik poslao na rekonstrukciju lica. Pazite sad ovo, taj lik se kurči. Izazovem ja Pejića i meni lik odgovori ovako: 'Ma kakav superfight, šta ćeš ti sa mnom?'", počeo je Bakočević.

Usledile su ozbiljne prozivke na račun Hrvata, a pogotovo na račun njegovih čestih poraza u KSW-u.

"Pejiću, ja ne znam šta je s tobom. Ja ne znam drogiraš li se ti, što si ti umislio? Prijatelju, ti treba da moliš za meč sa mnom. Kaže - ima neke druge planove. Kakve planove, Pejiću, majke ti, nećeš se valjda vraćati u UFC? U KSW imaš rekord 1-5, ali borio si se s ozbiljnim borcima'', rekao je Bakočević na svom jutjub kanalu pa je nastavio:

"Pošto Pejić nema gram mozga, neko iz njegove ekipe ko ima, vjerovatno Dražen Forgač, ga je posavjetovao da treba da prihvati meč sa mnom jer tu nema šta da izgubi. Zatim me je prozvao, onda su to svi prenjeli i ljudi su to komentarisali, neki za mene, a neki za njega. Onda je Pejić ljudima u komentare stavljao traktore, što nisam shvatao, a onda su mi rekli što to znači."

Traktori su bili jasna referenca na progon Srba iz Hrvatske 1995. godine, a to je nešto što je Bakočeviću teško da shvati.

"Znači, Pejić se sprda i poziva na Oluju koja je bila 1995. Kako su Srbi na traktorima bežali iz Hrvatske. Vjerujte mi sad, moja glava to shvatiti ne može. Da se ti kao nekakav vrhunski sportaš sprdaš s nekim stvarima. Imamo jednog Pančija ((hrvatski MMA borac Fransisko Bario Kroata, čiji se otac Argentinac borio u ratu u Hrvatskoj), jednog majmuna, koji je u najavi našeg meča rekao da pravi Hrvat ne može da navija za Vasu jer su Crnogorci napali Dubrovnik", prisjetio se Bakočević, pa nastavio:

"Zamislite vi šta priča majmun, možete li to da vjerujete? On i Pejić, trećeg ne znam. Više-manje smo dobri sa svima iz ATT kluba iz Zagreba. Ti momci su odlični, od Forgača i Dropca i one mlađe djece, onda imate dva izroda kao što su Pejić i Panči koji pričaju o ratu. Pejić je izrazio želju da se borimo u Osijeku u oktobru, do tad će se valjda oporaviti jer mu je lobanja pukla. Ne može, Pejiću, ne radi se meni oktobar. Idem na Maldive. Ti ćeš mene čekati i moliti za meč'', zaključio je Bakočević.