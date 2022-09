Endi Marej objavio je na instagramu sliku sa Federerom, Nadalom i Đokovićem.

Trojica najvećih tenisera u istoriji, Novak Đoković, Rodžer Federer i Rafael Nadal, zajedno su u četvrtak na terenu, na treningu pred Lejver kup na kojem će se Federer u petak oprostiti od aktivne karijere. Zajedno sa njima, u Londonu je na treningu i Endi Marej, veliki teniser sa kojim postaju "Velika četvorka", mada on to ne vidi tako. Duhoviti škotski as objavio je na svom Instagram profilu fotografiju sa trojicom najvećih, uz komentar: "Velika trojka i neki klovn. Nemate tako često priliku da vidite ovakve treninge Kakva apsolutna privilegija da budem na terenu zajedno sa ovim asovima poslednji put", napisao je nekadašnji Broj 1, olimpijski i grend-slem šampion.

Marej je trostruki osvajač grend-slem turnira (dva puta je osvojio Vimbldon, jednom US Open) i uz to je dva puta osvajao zlato na Olimpijskim igrama - u Londonu 2012. i u Riju 2016. godine. Na njegovu nesreću, igrao je u eri najvećih svih vremena, pa je tako čak pet puta gubio u finalima Australijan opena (jednom protiv Federera, četiri puta protiv Novaka), a 2016. je stigao i do finala Rolan Garosa i izgubio u duelu protiv Đokovića.

Na nesreću Britanca i svih ljubitelja tenisa, Marejev vrhunac karijere trajao je do 2016. godine, jer je sa 29 počeo sve češće da pauzira zbog povreda, pa je 2018. ispao iz Top 100 tenisera na ATP listi. Tokom 2020. se vratio na teren i ostvario prvu pobjedu posle tri godine patnje zbog operacije kuka i niza drugih problema. Ove sezone učestvovao je na mnogim turnirima, na Australijan openu ispao u drugom kolu, u Madridu je eliminisao Dominika Tima i Denisa Šapovalova, pa se povukao pred meč protiv Novaka Đokovića, a na Vimbldonu je stao u drugom kolu.

S obzirom na trud koji ulaže, ne bi trebalo očekivati da i on ove sezone završi karijeru, ali se čini da ćemo ga ipak veoma teško gledati iole blizu igračkog nivoa na kojem je nekad bio. Marej je igrao protiv Đokovića 36 puta i pobijedio je 11 puta Srbina, protiv Federera je igrao 25 puta i skor je 14-11 za Švajcarca, a u duelima protiv Nadala ima skor 7-17.

Kada je u pitanju turnir u Engleskoj, već je poznato da će Nadal i Federer zajedno zaigrati u dublu u petak od 21.30 i biće to poslednji meč Švajcarca u karijeri, s obzirom na to da zbog problema sa koljenom ne može da se takmiči u singlu. Njihovi riivali biće Džek Sok i Frensis Tijafo, a spektakl za pamćenje biće održan u londonskoj "O2 areni". Federer će tako ostvariti želju da zajedno sa Nadalom odigra poslednji meč u karijeri. "Oduvijek smo imali veliko poštovanje jedan prema drugom, prema našim porodicama, trenerima. Stvorili smo dobar odnos tokom duge karijere i možda je to najbolja poruka, ne samo za tenis kao sport, već i izvan toga", poručio je Federer.