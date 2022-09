U svijetu tenisa je ovih dana sve u znaku Rodžera Federera i njegovog odlaska u penziju ove sedmice.

Izvor: Profimedia

Rodžer Federer je stigao u London gdje će predstojećeg vikenda posljednji put igrati profesionalni teniski meč. On je pred početak Lejver kupa dočekao, a potom i zagrlio Novaka Đokovića na terenu "O2 arene". A švajcarskim medijima je legendarni teniser otkrio i dan svog penzionisanja.

Federer će predstavljati tim Evrope na Lejver kupu, a osim što je poručio tokom kog dana takmičenja će jedino nastupiti, ispričao je i koji mu je najteži trenutak u karijeri, poslije kog je shvatio da je vreme za penziju.

"Srećan sam i iznenađen koliko dobro udaram loptu, ali neću moći da igram u singlu, zato i nije opcija da igram u Bazelu", rekao je Federer švajcarskim medijima po dolasku u London.

On je potvrdio da će posljednji meč u karijeri igrati u petak, a ostaje da se vidi ko će mu biti partner u tom dubl okršaju. Mnogi mediji već sada nagađaju da bi to mogao da bude Rafael Nadal. No, Švajcarca će jedan poraz posebno boljeti.

"Posljednji set protiv Hurkača bio je najgori čas moje karijere. Shvatio sam da više ništa ne funkcioniše. Razočaranje je bilo kao vatromet u mojoj glavi, nisam znao kako da idem dalje sa tim kolenom", setio se Federera poraza u četvrtfinalu Vimbldona. Bio je to njegov posljednji meč do sada, a u posljednjem setu je izgubio 6:0. On je objasnio da će ostati u tenisu, uprkos kraju profesionalne karijere.

"Veoma bih voljeo da nastavim da igram egzibicione mečeve. Voljeo bih da odigram egzibiciju u narednih šest do devet mjeseci, i da pozovem sve svoje saputnike da im se zahvalim."

Na kraju, Federer kaže da se i članovi njegovi porodice posebno raduju početku novog poglavlja.

"Posljednjih nekoliko godina vjerovatno su bili teže Mirki nego meni. Nije uživala više da me gleda kako igram, uz sve povrede. Bilo mi ju je žao, tako da mislim da joj je ovo olakšanje. Kada je riječ o djeci, bili su tužni, troje od četvoro je plakalo. S druge strane, uvek su mi govorili: 'Prestani da igraš tenis, želimo na skijanje s tobom'", zaključio je 41-godišnji Švajcarac.