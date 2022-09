Teniser koji dobro poznaje obojicu velikih šampiona izabrao je prije favorita.

Izvor: Profimedia

Odlazak u penziju Rodžera Federera naredne nedelje ponovo će otvoriti pitanja o tome ko je najveći teniser svih vremena, a čini se da sada Novak Đoković i Rafael Nadal imaju mnogo više aduta od Švajcarca. Obojica su ga prestigli po broju grend slem titula, a vjerovatno će ih biti još u godinama koje slijede, pa su Srbin i Španac glavni kandidati.

Baš o tome pričao je i teniser iz Bosne i Hercegovine, Damir Džumhur. On je nedavno učestvovao na turniru u svojoj zemlji pošto je igrao "Srpska open" u Banjaluci i tom prilikom je bojasnio zašto bira Novaka Đokovića ispred Rafaela Nadala.

"Đoković, imam stvarno korektan odnos sa njim. On mnogo više pomaže ostalim teniserima, ne samo onima sa prostora bivše Jugoslavije nego svima. Trudi se da olakša igračima, da poboljša ATP tur, da unaprijedi uslove za sve tenisere. Nije fokusiran samo na one koji su među 100 najboljih, već i na one na one u Top 200, 300, 400... To je nešto što mislim da Nadal nikada nije stvarno pokazao u svojoj karijeri", ispričao je Džumhur tokom turnira "Srpska open".

Poznato je da Džumhur ima jaka prijateljstva sa srpskim teniserima, da često trenira sa njima i posjećuje Beograd. Bio je Novakov gost na revijalnim turnirima tokom pandemije korona virusa, a Đokovića je dočekao u Visokom kada su se otvarali teniski tereni pored piramida. I kada je Džumhuru bilo teško, odnosno kada je zbog bolesti propustio Rolan Garos prethodne godine, liječio se u beogradskoj bolnici.