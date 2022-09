Konor Mekgregor bi uskoro mogao da se vrati u oktagon.

Izvor: Instagram/thenotoriousmma

Irski borac Konor Mekgregor možda nije najbolji na svijetu, ali da je najpoznatiji i da najviše privlači pažnju - oko toga nema nikakve dileme. To je pokazala i njegova najnovija objava na Instagramu u kojoj je pokušao da se pohvali da je ponovo u formi i da je spreman za povratak u oktagon, a ako su njegovi rivali pogledali snimak - što je vjerovatno slučaj - biće i onih koji će se sigurno uplašiti ulaska sa njim u "kavez" jer djeluje više nego spremno.

Mekgregor više od godinu dana nije imao borbu pošto je u duelu sa Poarjeom u julu 2021. doživio težak prelom tibije zbog čeka je morao da preda, a nakon dugog oporavka djeluje da ćemo ga uskoro opet gledati u oktagonu.

Ali, protiv koga? Nije jasno kada i s kim će se Konor Mekgregor naredni put boriti. Britanski mediji navode da će ubuduće MMA borac nastupati u velter kategoriji (do 77 kilograma), gdje se do sada nije previše proslavio. Imao je dvije borbe do sada i ima polovičan učinak pošto je izgubio od Dijaza i pobijedio Seronea, sada se spominje duel sa Leonom Edvardsom, međutim mnogi misle da bi mogao da se "prebaci" i na boks gdje bi mogao da zaradi i više novca.

Mekgregor (34) je već duže vrijeme u treningu, iako mnogi tako ne bi rekli jer se na Instagramu više hvalio brodom koji je kupio i na kome pravi skandale, a vidjećemo koliko je sada spreman da pokaže u oktagonu.

Pogledajte kako sada izgleda Konor Mekgregor!