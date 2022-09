Novak Đoković se odmara i priprema za bratovljevu svadbu, a za to vreme neko pokušava da "zaradi" na njemu dok izmišlja...

Izvor: YouTube/US Open Tennis Champihips/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković trenutno je u Beogradu gde najverovatnije pomaže svom rođenom bratu Đorđu Đokoviću dok priprema svadbu sa verenicom Saškom Veselinov sredinom septembra, a trenutak njegovog kratkog povlačenja iz medija neko je iskoristio kako bi širio laži i zaradio novac od njega...

Novak Đoković nije zaigrao na US Openu i očigledno je mnogima dosadno kada nema Srbina, tako da je jedan korisnik Jutjuba napravio nalog na kome "uživo strimuje" njegov stari intervju. U pitanju je gostovanje još iz 2017. godine u podkastu Luisa Housa u kome je Đoković pričao o tome šta za njega znači što je najbolji igrač sveta, u toku njega je čak i zaplakao, dok sada neko iz nepoznatih namera to pokušava da "oživi".

Pokrenut je "lajvstrim" podkasta koji se pušta iznova i iznova, a naslovljen je "Novak Đoković o povlačenju iz tenisa 2023. godine i svađi sa Rafaelom Nadalom, uživo vesti sa US Opena".

Kako je sve to objavio nalog imena "US Open Tennis Championships", koji je na sve to pozajmio i zvanični logo US Opena, mnogi su se prevarili i pomislili da je to autentična ispovest srpskog tenisera. Tako je u jednom trenutku više od 50 hiljada ljudi gledalo "ispovest" Novaka Đokovića sa US Opena koja je prikupila na sve to još oko 8 hiljada lajkova i nastavila je da se širi među internet korisnicima koji nisu imali informaciju da je u pitanju prevara.

Dobra vest je da Novak Đoković apsolutno ne planira da se povuče tokom 2023. godine, niti je u svađi sa Rafaelom Nadalom, a samo je pitanje trenutka kada će Jutjub ugasiti nalog koji širi laži o njemu, čak i dok ne igra...