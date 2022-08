Kasper Rud ističe da je tužan što Novak Đoković neće učestvovati na US openu ove godine.

Novak Đoković je saopštio konačnu odluku - neće nastupiti na US openu ove godine, nakon što se nisu stvorili uslovi da otputuje u Njujork zbog ograničenja za nevakcinisane tenisere.

U međuvremenu je održan i žreb za poslednji grend slem sezone, a nakon svega, norveški teniser Kasper Rud stao je u odbranu Đokovića!

Rud, sedmi teniser sveta, komentarisao je za "Eurosport" činjenicu da Đoković posle osvajanja Vimbldona neće imati priliku da se na US openu bori za 22. grend slem titulu u karijeri.

"Ovo je individualni sport, tako da će svi igrači prvo misliti na sebe. Ne priča se mnogo o tome, iskreno. Mislim da je tužno da će se politika umešati, ili da će se ova pravila umešati. On juri Rafu Nadala koji ima jedan grend slem više, tako da juri istoriju", počeo je Rud.

Norvežanin je istakao da bi Đokovićev dolazak zapravo bio u najboljem interesu Sjedinjenih Država.

"Mislim da bi to moglo da bude u najboljem interesu zemlje. Osvojio je turnir više puta i dovodio je brojnu publiku na stadion. Možete da tvrdite da je to u najboljem interesu zemlje. On je veliki superstar. Imati njega i Rafu u finalu bi bio epski duel, jer svi znaju šta je u igri. Mislim da je to tužno, ali za mene lično, ne plačem zbog toga. Ali kao kolega sam tužan."

Rud kaže da uopšte ne bi trebalo da bude problem što Novak nije vakcinisan.

"Ovo je poseban slučaj zbog politike i mislim da ne bi trebalo da mešate politiku i sport, jer ishod bude loš. Za njega je to nesrećan slučaj, osvojio je i Vimbldon, a nije osvojio poene. Ne vidim ga kao pretnju po javnost iako nije vakcinisan", rekao je Kasper Rud.