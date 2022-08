Nekadšanji rumunski kik-bokser Endru Tejt poznat je zbog svojih skandaloznih stavova na internetu, ali je sada prešao granicu.

Izvor: Profimedia/Instagram/cobratate/printscreen

Luis Hamilton ima sedam titula u Formuli 1, a oni najuspešniji često su na udaru kritika na društvenim mrežama. Na račun Britanca sada su stigle uvrede od čoveka koji bez nekog velikog razloga ima veliku popularnost na internetu, Endrua Tejta. Nekadašnji rumunski borac postao je poznat širokim narodnim masama zauzimanjem kontroverznih stavova na društvenim mrežama i deljenjem fotografija iz prvitonog života koji je veoma luksuzan.

Sada je otišao korak dalje i brutalno izvređao Luisa Hamiltona, jednog od najboljih vozača svih vremena i čoveka koji je uspeo da obori i brojne rekorde Mihaela Šumahera u Formuli 1!

"Ja to mogu, nije ništa impresivno. Sedneš u auto, pokreneš ga, ideš levo i desno. Je*ote, idem odmah! Niko ne može da me pobedi u ovom s*anju, dajte mi auto. Sigurno mi neće dati automobil jer znaju da bih pobedio. Kada vidim da neko radi stvari koje ja ne mogu, kažem 'Ok, to je kul, možda bih probao', ali i to se retko dešava. Vožnja automobila? Pa sve što treba da uradim je da vozim", rekao je Endru Tejt na početku svog izlaganja, pre nego što je počeo da vređa.

Ovo je Endru Tejt, kontroverzna ličnost sa interneta:

Čovek koji je poznat zbog uvreda na svojim privatnim profilima, a posebno po pogrdnim komentarima na račun žena, bio je brutalan kada su ljudi oko njega pomenuli Hamiltona. "Ne, zamislite da Luis Hamilton izađe iz automobila i da treba da se borimo kome će pripasti vozilo. Pa on je visok 172 centimetra", rekao je Endruov brat Tristan. Pi*ka, pi*ka", dobacio je nekadašnji kik-bokser na račun sedmostrukog šampiona sveta i zatim s erazočarao kad je saznao da je Britanac vegan.

Bio je to samo još jedan od načina da Tejt, koji ima neuspešnu kik-boks karijeru, privuče pažnju svetskih medija. Luis Hamilton nije reagovao na ove provokacije, a jasno je da Endru Tejt u bolidu Formule 1 ne bi imao nikakve šanse protiv čuvenog Britanca. Možda se baš zato Luis nije ni osvrnuo na njegove reči.

Pogledajte detalje sa trke Formule 1 na kojoj je Tejt vređao legendu moto sporta: