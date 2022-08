Urednik jednog od najpoznatijih svetskih magazina je na strani srpskog igrača.

Izvor: Youtube/screenshot/FOX BUSINESS/Profiemedia

Novak Đoković još uvek čeka odluku američkih vlasti povodom ulaska u zemlju i učešća na US openu. Možda mu u tome pomognu reči jednog od najmoćnijih Amerikanaca.

Stiv Forbs, urednik čuvenog magazina "Forbs", stao je na stranu srpskog igrača i podržao izjavu čuvenog tenisera Džona Mekinroa. On smatra da nema logike da Srbin ne dobije dozvolu za učešće na poslednjem grend slemu sezone."Mekinro je u pravu kada napada vlast koja brani čoveku koji je osvojio 21 grend slem da igra na US openu samo zato što nije vakcinisan. To je primer birokratskog sr**a", napisao je Forbs na Tviteru.

Centar za zarazne bolesti (CDC) nedavno je uveo promenu pravila za ulazak u zemlju i to bi moglo da pomogne srpskom igraču, ali je problem što još uvek nije dobio nikakvu potvrdu da može da igra. I dalje se sve čeka. Francuski novinar je objavom obradovao navijače srpskog asa.



Nema Srbin još mnogo vremena. US open počinje 29. avgusta i krajnji rok da dobije sva potrebna dokumenta i vizu za ulazak je 25. avgust. Četiri dana pred žreb za takmičenje. Što se Stiva Forbsa tiče, on je unuk osnivača čuvenog magazina, rođen je 1947. godine i na izborima 1996. i 2000. godine bio je među predsedničkim kandidatima.